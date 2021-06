Tabla de posiciones EN VIVO de las Eliminatorias a Qatar 2022: calendario y resultados

¡VUELVE LA ACCIÓN AL CONTINENTE! Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022 están de vuelta para entregarnos dos fechas plagadas de partidazos, con la participación de estrellas como Lionel Messi, Neymar Jr. y Luis Suárez, entre otras más. Todos detalles EN VIVO de las jornadas 7 y 8 del certamen estarán aquí en Bolavip.

A pocos días del comienzo de una nueva edición de la Copa América, las selecciones sudamericanas harán sus respectivas presentaciones para intentar mejorar sus puestos en la tabla. Además, estos duelos servirán de modo preparativo para la cita mayor que comenzará el 13 de junio en Brasilia.

El partido más resonante del jueves será, sin dudas, el clásico moderno de Sudamérica: Argentina vs. Chile. El cruce que protagonizó las finales de 2015 y 2016 en la Copa América se volverá a repetir en la 7ma jornada de las Eliminatorias. Ambos seleccionados están en un proceso de reestructuración generacional, pero tienen en la mira el objetivo de seguir creciendo y llegar de la mejor manera al torneo de la tercera semana de junio.

Más temprano disfrutaremos de otro auténtico duelazo como es el Uruguay vs. Paraguay, donde la calidad estará de sobra y ambos son serios contendientes a quedarse con los boletos a Qatar 2022. Perú vs. Colombia no se queda atras; si bien no tuvieron un buen comienzo de Eliminatorias, la Bicolor y los Cafeteros nos entregarán un partidazo desde Lima.

A su vez, Bolivia y Venezuela serán los encargados de abrir la séptima jornada de las Eliminatorias desde La Paz. Ambos tienen la necesidad y la urgencia de ganar para salir del fondo de la tabla, por lo que le agregará un sabor extra al duelo. Por último, Brasil y Ecuador le darán el cierre a la fecha el próximo viernes, con otro plato fuerte en cuanto a nombres y calidad de juego. Serán dos días a puro fútbol y del bueno.

Así está la tabla de posiciones en las Eliminatorias Sudamericanas:

POS EQUIPO PJ PTS 1 BRASIL BRASIL 4 12 2 ARGENTINA ARGENTINA 4 10 3 ECUADOR ECUADOR 4 9 4 PARAGUAY PARAGUAY 4 6 5 URUGUAY URUGUAY 4 6 6 CHILE CHILE 4 4 7 COLOMBIA COLOMBIA 4 4 8 VENEZUELA VENEZUELA 4 3 9 PERÚ PERÚ 4 1 10 BOLIVIA BOLIVIA 4 1

Calendario completo de la jornada 7 de las Eliminatorias a Qatar 2022:

