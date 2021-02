Le preguntaron por Boca y Weigandt enloqueció a los hinchas con su respuesta

Después de dos años temporadas peleando por un lugar en Boca, habiendo logrado jugar poco más de diez partidos en el club que lo formó como profesional, Marcelo Weigandt dijo adiós.

Se fue a Gimnasia de La Plata en 2020 buscando más rodaje, para ganar confianza y poder así potenciar sus capacidades como lateral derecho.

Más allá de que hace tiempo abandonó la institución de La Ribera, en ESPN quisieron dialogar con él sobre una situación que se vive hoy de la mano de Miguel Ángel Russo.

"Chelo, qué pensás si estás en un club, en este caso si estuvieras en Boca, siendo lateral derecho, no juega uno, no juega el otro, y de repente va un mediocampista, Capaldo, a ocupar esa posición. Te hace ruido, te lleva a la reflexión, o lo dejás pasar y decís sigo trabajando hasta que me den la oportunidad", tiró uno de los periodistas.

Sin dudar, él respondió: "Te digo la verdad, no me toca estar en ese lugar, no voy a opinar de Boca, no estoy en la institución, no sé qué pasa adentro, no sé nada, no estoy al tanto de lo que pasa, solamente voy a hablar de donde estoy hoy, que es Gimnasia".

Por favor que lindo como los mandaste a dormir Chelo, estos tipos no pueden pasar 5 minutos sin hablar de Boca

pic.twitter.com/0GD9N0GMb5 — bAUTISTA (@LaWeigandtneta) February 24, 2021

Claro, los hinchas se volvieron locos con sus palabras interpretando que la consulta venía con una doble intención para generar cierto revuelo en el Xeneize.

