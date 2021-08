Ya están definidos los 8 equipos que van a disputar los cuartos de final de la Copa Libertadores: River, Olimpia, Barcelona de Guayaquil, Atlético Mineiro, Flamengo, Fluminense, Palmeiras y San Pablo.

Y, con la victoria del Tricolor sobre Cerro Porteño, este martes 3 de agosto, también se confirmaron los cruces y la fecha de los mismos. De esta manera, falta menos para conocer quién se quedará con el trofeo del torneo más importante de clubes de Conmebol.

¿Cuándo son los partidos de cuartos de final de la Copa Libertadores?

La fecha de los cruces de cuartos de final quedó conformada de la siguiente manera:

San Pablo vs. Palmeiras ida 10/08 y vuelta 17/08

Olimpia vs. Flamengo ida 11/08 y vuelta 18/08

River vs. Atlético Mineiro ida 11/08 y vuelta 18/08

Fluminense vs. Barcelona de Guayaquil ida 12/08 y vuelta 19/08

¿Quiénes avanzarán a semifinales? Se verá. Lo que es seguro es que vamos a ver partidos entretenidos, ya que, hay grandes e históricos equipos en esta instancia.