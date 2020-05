Gata Fernández sobre su pelea con Maradona: "Si me viene a pegar, lo abrazo"

Todavía se recuerda el duro cruce verbal entre Diego Armando Maradona y Gastón Fernández en el último clásico de La Plata entre Gimnasia y Estudiantes.

Sin embargo, el experimentado delantero del Pincha parece no haber quedado tan enojado como el astro luego de aquel episodio picante en El Bosque.

De hecho, este domingo, la Gata le brindó declaraciones a 'TNT Sports' y compartió detalles de lo sucedido en aquella jornada, al mismo tiempo que demostró que no guarda ningún rencor.

"De vez en cuando lo veo porque lo repiten seguido pero me causa gracia porque es una situación que la hubiese evitado. Yo no necesitaba y no quería que pasara lo que pasó, yo estaba discutiendo con un jugador de Gimnasia con las pulsaciones a mil y viene Diego, me empieza a insultar y yo le digo esa frase desafortunada", comenzó narrando.

"Para mí quedó ahí, en ningún momento quise generar una polémica. Después del partido le fui a decir qué era lo que pasó. No quería entrar en polémica, es un ídolo Maradona. Si me lo cruzo y él quiere venir a pegarme, le doy un abrazo", profundizó el delantero.

"Salió lo que salió, dije lo que dije, la gente se ríe y tiene razón. Me tiró que yo estaba en los huevos de mi viejo y yo me quería reír porque tiene razón, pero es una anécdota más y nada más que eso", concluyó.

