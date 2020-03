Alfaro sobre la cara de Tevez en El Monumental: "Él sabía que iba a ser suplente"

Boca se consagró campeón de la última Superliga. En ese torneo, el Xeneize igualó ante River en El Monumental. Fue un partido que generó muchísimo.

Uno de los temas que se tocaron en el post partido fue la ausencia de Carlos Tevez en el 11 titular y su cara cuando llegó al estadio.

"La única cara larga fue contra River, porque me enteré en el vestuario que iba a ir al banco y no me gustó la forma. Se lo dije. El lo entendió, se disculpó y seguimos para adelante", había comentado el Apache.

Sin embargo, en las últimas horas en diálogo con Marcelo Palacios, el exentrenador de la Ribera dio otra versión: "Él sabía que iba a ser suplente. Tengo los videos del entrenamiento previo y se ven los equipos. Para mí, faltar el respeto es otra cosa. Es hacer pública una charla que tuvimos en confianza".

El exdirector técnico del elenco azul y oro dialogó de muchísimos temas, pero el más apuntado fue el de Tevez.

¿Volverán a hablar para aclarar todo?

��️ Alfaro y el día que se despidió de Tevez en Boca ��️



"Nos dimos un abrazo y le agradecí por todo lo que había hecho a lo largo del año. Lo único que le pedí fue que sea feliz y tuviera una buena vida. Me dijo ´tranquilo mister, vamos a seguir haciendo muchas cosas juntos´" pic.twitter.com/R00vXM7g79 — Bolavip Argentina (@BolavipAr) March 18, 2020

Lee También