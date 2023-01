Después de un 2022 con un cierre espectacular en Qatar, la pelota volverá a rodar rápidamente en el 2023. Será un año en el que la mirada estará puesta en Australia y Nueva Zelanda con la Copa del Mundo femenina a disputarse en julio.

Esto será lo más importante según el calendario FIFA y CONMEBOL

12 de enero

THE BEST

Se anunciarán los preseleccionados para nueve premios, incluidos The Best FIFA Women's Player, The Best FIFA Men's Player y FIFA Puskas Award. Ese día comenzará la votación para elegir a los ganadores.

19 de enero al 12 de febrero

SUDAMERICANO MASCULINO SUB 20

En Colombia, serán diez selecciones las que buscarán clasificarse al próximo Mundial. Serán seis las selecciones que pasen a la ronda final y luego se enfrentarán para conseguir los cuatro cupos al Mundial Sub-20 que se disputará en Indonesia del 20 de mayo al 11 de junio.

1-11 de febrero

COPA MUNDIAL DE CLUBES MASCULINO

Se jugará en Marruecos. Flamengo y Real Madrid ya están en semifinales. Mientras que Al Ahly, Al Hilal, Auckland City, Seattle Sounders y Wydad lucharán por alcanzarlos.

17 al 23 de febrero

REPECHAJE MUNDIAL FEMENINO

Se disputará en Nueva Zelanda. Irán en búsqueda de sumarse a los otros equipos ya clasificados. Estarán compitiendo Camerún, Chile, China Taipéi, Haití, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Portugal, Senegal y Tailandia por tres lugares en la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia y Nueva Zelanda 2023.



23 de febrero

THE BEST

En Suiza, finamente, se conocerán a los ganadores de los premios más importantes de la FIFA.

11 de marzo al 19 de marzo

COPA AMERICA MASCULINA DE FÚTBOL PLAYA

La competencia se realizará en Argentina y será clasificatorio para la Copa Mundial que se realizará este mismo año. Ya no se realizarán las eliminatorias específicas para la definición de los clasificados.

31 de marzo al 25 de abril

SUDAMERICANO MASCULINO SUB 17

Será la 19a edición del torneo y se realizará en Ecuador. El torneo debía realizarse en 2021 y se postergó por la pandemia de COVID.

6 de abril

FINALISSIMA FEMENINA

En Londres, específicamente en el estadio Wembley, se estarán enfrentando por primera vez las campeonas de la Copa América y las ganadoras de la UEFA 2022: Brasil e Inglaterra tendrán también su Finalissima.

20 de mayo - 11 de junio

MUNDIAL MASCULINO SUB 20

Después de un Mundial con grandes figuras juveniles, será tiempo de descubrir a las estrellas del mañana. Se jugará en Indonesia. Por el lado de CONCACAF ya se clasificaron Estados Unidos, Guatemala, República Dominicana y Honduras. Por Oceanía ya están Nueva Zelanda y Fiji.

17 al 25 de junio

SUDAMERICANO SUB 17 FUTBOL SALA

El torneo se realizará en Paraguay.

20 de julio - 20 de agosto

MUNDIAL FEMENINO

Será el primer Mundial femenino que tendrá 32 selecciones participantes. Quedan por definir los últimos tres cupos. El último campeón, en Francia 2019, fue Estados Unidos.

Sin confirmar

MUNDIAL MASCULINO SUB 17

Aún resta confirmar las fechas oficiales de la competencia que se realizará en Perú.

Sin confirmar

MUNDIAL DE FUTBOL PLAYA

La competencia que llevará a cabo en Emiratos Arabes Unidos, con fecha a confirmar.

5 al 13 de agosto

SUDAMERICANO SUB 20 FUTBOL PLAYA

El mismo se realizará en una sede a definir.

9 al 17 de septiembre

SUDAMERICANO SUB 20 DE FUTBOL SALA

El mismo se realizará en Venezuela.

24 de septiembre al 1° de octubre

COPA AMERICA FUTSAL FEMENINA

La misma se realizará en Argentina.

22 de octubre al 3 de noviembre

TORNEO PANAMERICANO DE FÚTBOL FEMENINO

Se disputará en el Estadio Elías Figueroa, en la ciudad de Valparaíso. Será un torneo para jugadoras mayores.

23 de octubre al 4 de noviembre

TORNEO PANAMERICANO DE FÚTBOL MASCULINO

Se disputará en el estadio Sausalito, de la ciudad de Viña del Mar. Los planteles estarán conformados por jugadores sub 23 además de tres excepciones.

17 de noviembre al 3 de diciembre

SUDAMERICANO SUB 15

Resta confirmar la sede.