Todos saben de la situación, pero nadie hace nada. Es conocido que a los jugadores del Cúcuta Deportivo les deben varios salarios y parece que cansaron porque el defensor central Javier López tomó la vocería y denunció al presidente del equipo, José Augusto Cadena.

"La deuda son de 4 meses, son 4 meses que el señor no me da cara, ni me responde los chats. Me deja siempre en visto", afirmó López en una entrevista concedida al programa El Alargue, de Caracol Radio.

El zaguero central, que viene recuperándose de una lesión de ligamentos cruzados, sostuvo que a la fecha Cadena “no les da la cara” ni hay ningún acuerdo de pago.

"Me quedé de ver con él el día viernes en Bogotá, lo llamé el jueves y me respondió. El viernes estaba en línea, lo llamo y le digo que estoy en Bogotá, me dejó esperando", comentó López.

"Mis hijos prácticamente están aguantando hambre"

La situación de Javier López es bastante delicada puesto que el dinero ahorrado que tenía para su familia se empezó a acabar: "Los ahorros ya se fueron, a mi esposa le tocó esperar y las deudas comenzaron. No fue posible con el presidente, toca demandar porque no podemos seguir así, mis hijos prácticamente están aguantando hambre".

