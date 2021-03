En ESPN le dieron duro a Zárate: "No se puede scar un tipo de encima"

Mauro Zárate tuvo la gran chance de ser titular en el duelo que Boca jugó ante Defensores de Belgrano por los 16avos de final de la Copa Argentina. El delantero le cumplió a Miguel Ángel Russo, quien no suele tenerlo en cuenta, y anotó dos goles de penal siendo el goleador de la noche en un equipo alternativo con varios nombres que no suelen ir desde el arranque.

Para muchos, por la efectividad del jugador para ejecutar el tiro desde los 12 pasos sumado a lo que hizo dentro de la cancha, fue la gran figura del Xeneize para meterse en octavos de final y dar vuelta la página luego de la derrota ante Talleres de Córdoba en el torneo local que levantó una ola de rumores sobre varios conflictos internos en el club.

Pero para otros, quien dejó Vélez para ponerse la camiseta azul y oro sigue demostrando que bajó mucho su nivel y fue en vivo por ESPN donde el periodista Leonardo Gabes dejó en claro su opinión acerca del atacante, sin guardarse ningún tipo de pensamiento mientras debatía con Mariano Closs y compañía acerca de lo sucedido en La Plata.

"Para mí Zárate quiere jugar igual que cuando tenía 20 años, pero no podés, no se saca un tipo de encima, no la pasó nunca", disparó el comunicador recibiendo el apoyo de varios colegas y la discusión de otros. Ahora los de La Ribera jugarán ante Independiente y habrá que ver si Mauro puede seguir sumando minutos y también así confianza.

Lee También