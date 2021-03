Farinella cruzó a Riquelme por gritar que River juega mal y lo comparó con Gallardo

TNT Sports estaba transmitiendo en vivo desde la Bombonera luego de lo que fue el 1-1 entre Boca y River, cuando algo que nadie esperaba sucedió.

Tanto Pablo Giralt como Juan Pablo Varsky tuvieron que interrumpir su opinión sobre el nivel de juego del Millonario por un grito que bajó desde la tribuna.

El mismo fue nada más y nada menos que de Juan Román Riquelme, quien intervino para opinar que hace rato los dirigidos por Gallardo "juegan mal".

Esto no le gustó nada a los hinchas del conjunto de Núñez, y fue Leonardo Farinella quien habló por ellos respondiéndole al '10'.

Tras pedirle que diga lo que tenga que decir públicamente, ya que no es lo mismo "decir una declaración pública sobre el rival que gritar desde un palco intentando condicionar a los periodistas que estaban dando su opinión”, tiró: "Habla cuando quiere hablar y con quien quiere hablar. Es una figura que tiene poder”.

Además, siguió: "Desde hace tiempo prioriza su mirada como político y no dice lo que realmente piensa. Yo no me imagino a Gallardo gritando: hablen de lo mal que jugó Boca. Gallardo sale y dice: a Boca le hubiera convenido Cardona”.

Para cerrar, advirtió: "El equipo de Gallardo tiene la vara muy alta porque hay jugado bien. Es el equipo que mejor juega en el fútbol argentino. Con claridad. Es escandalosa la diferencia con el resto a nivel juego. No hay ningún equipo en el fútbol argentino que sea visto y observado por el resto de los equipos. Es una discusión que no vale la pena ni empezarla”.

Lee También