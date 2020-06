¿Lo desaprovechamos? Llegada oficial de Lillo al City desata toda la polémica

Mientras Juan Manuel Lillo disfruta y expresa toda su alegría por unirse al staff técnico de Pep Guardiola en el Manchester City, en Colombia hay una agria polémica luego de que el español fuera nombrado como la mano derecha de uno de los mejores entrenadores del fútbol contemporáneo. Desde hace tiempo era conocido que Guardiola y Lillo comparten un amistad que trasciende el fútbol.

Juan Manuel Lillo es recordado en Colombia por haber desarrollado su carrera como DT dirigiendo a Millonarios y Atlético Nacional. Su llegada a Colombia se dio luego de que el equipo Azul lo contrara y, al no conseguir ningún título, fue despedido. Con el equipo Verdolaga no logró conseguir los resultados esperados y predirió dimitir de su cargo. En ambos casos, el español tuvo una tendencia muy marcada: las críticas los persiguieron siempre y la prensa lo destryó más de una ocasión tras ser tildado de "versero". Esto por sus elocuentes ruedas de prensa, pero luego en la cancha los resultados no hablaban muy bien.

Ahora, Lillo fue confirmado como nuevo asistente técnico de Pep Guardiola en el Manchester City y este ascenso en la carrera de Juan Manuel supuso todo un debate en Colombia. Hay quienes aseguran que Millonarios y Atlético Nacional no aprovecharon al español y por la falta de resultados prefirieron deshacerse de él. Ahora, Guardiola lo volvió a rescatar cuando siempre lo quiso a su lado mientras estuvo en Barcelona y Bayern Múnich.

