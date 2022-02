Ahora mismo, Manchester City atraviesa por un buen momento en la Premier League, competición en la cual es líder sólido y espera resarcirse del subcampeonato en la Champions League, y triunfar en a actual; claramente, uno de los gestores del momento es el entrenador español.

Sin embargo, una de las piezas claves en su cuerpo técnico, es Juan Manuel Lillo, un hombre conocido en México, porque dirigió a Dorados de Sinaloa; equipo en el que supo dirigir al exmediocampista Guardiola que años más adelante conquistaría al mundo con su Barcelona.

Además, marcó a un par de grandes en Colombia, no en cuanto a títulos, sino en el legado que dejó en los jugadores, quienes no se cansan de decir que el español, les dejó una huella importante en su vida como futbolistas profesionales. Esos clubes son Millonarios de Bogotá y Atlético Nacional de Medellín. Eso sí hay que los hinchas no lo tienen en tan buenos términos.

Particularmente tiene una manera de expresarse que llega a los jugadores, pero que no cae bien en la fanaticada y en la prensa, pareciera un experto en confundir, pero todo indica que en la intimidad del camerino se muestra tal cual, genuino, y como es en su vida.

Lo cierto, es que uno de los líderes en Manchester City, es Fernandinho, el volante de marca aguerrido, pero con buen pie que desde hace un buen tiempo está bajo las órdenes de Pep Guardiola, pero que en el último tiempo, ante el buen recambio que hay en el club, no ha encontrado continuidad.

“¡Qué bueno trabajar al lado de profesionales que piensan igual que tú y te hacen crecer y aprender cada día! Juanma: ¡el europeo más sudamericano que conozco! Gran respeto”, fue lo dicho por el brasileño que se despachó en elogios para con el asistente.