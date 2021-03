Pergolini subió un video y confirmó por qué renunció como vice de Boca

Este miércoles, mucho revuelo se hizo en las redes sociales a la tarde ante el rumor que ponía a Mario Pergolini fue de Boca. En medio del silencio y de las especulaciones, el vicepresidente electó con la fórmula de Jorge Amor Ameal en diciembre del 2019 salió a hablar.

+ Boca concretó dos ventas millonarias

+ El día que Torreira dijo que quería jugar en Boca

En las redes sociales, Pergolini subió un video para confirmar su renuncia al cargo dentro del club y dio detalles de los motivos de su decisión. "Hola, ¿qué tal? Un saludo para la gente de Boca. Sí, estoy acá para confirmar que presenté la renuncia indenicable a la vicepresidencia primera del club", empezó.

"La verdad que le agradezco a todos los socios e hinchas por haberme dejado ser su vicepresidente todo este tiempo. Pero la verdad que no me he peleado con Jorge, quien quiere lo mejor para Boca, ni con Riquelme, que también quiere lo mejor para Boca", agregó el ya exdirigente de Boca.

Además, mencionó respecto a cuáles fueron sus motivos por los que decidió esto: "Uno tiene que entender que lleva propuestas que no se pueden llevar a cabo o encuentra la forma que lo acompaña y hay que saber dar el paso al costado".

Por último, sentenció: "No quería que se arme este revuelvo, pero entiendo por qué sucede. Quería dejar esto en mi cuenta, seguir apoyando a esta Comisión Directiva, a este presidente y a este Consejo de Fútbol. Boca es lo que más amo en el planeta, pero yo no soy la persona que se lo puede brindar; por lo menos en este momento".

Lee También