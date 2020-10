Suárez sobre Gallardo: "Nunca me pasó de creer tanto en un entrenador"

Ya no es ninguna sorpresa escuchar a algún jugador de River decir que Marcelo Gallardo es de los entrenadores que más les marcó la carrera, palabras que salieron tanto de la boca de juveniles que recién están comenzando como de experimentados futbolistas.

En esta ocasión, fue Matías Suárez quien en diálogo con TNT Sports confesó lo que siente en el día a día con la camiseta del Millonario con el Muñeco al mando: "Confiamos a pleno en cada palabra que nos dice. Nunca me pasó de creer tanto en un entrenador".

Luego, desarrolló: "Marcelo confía en cada jugador que pone y a nosotros nos sorprendió con todos los jugadores que pone en ataque. Me encanta este sistema que nos pide el entrenador, pero, sinceramente, nunca me había pasado algo así".

Enfocándose en lo estrictamente futbolístico, siguió: "Desde 2005/2006 que juego en Primera y no me había tocado correr tanto en un equipo. Tal vez en otros corrí mucho, pero no tan bien como ahora. A los volantes ofensivos y a los delanteros nos cuesta más ese regreso y a mí Marcelo, desde que llegó, me lo inculcó".

Pensando en su futuro, le mandó un mensaje muy optimista a la gente: "Tengo muchísimo más para dar. Desde que llegué, desde el primer momento, me sentí muy cómodo y feliz acá. En este momento estoy muy bien y le agradezco al club y a los hinchas por confiar en mí. Ojalá pueda estar muchos años más en River".

�� #UnDíaComoHoy pero de 1986, @RiverPlate conseguía la primera #Libertadores de toda su historia tras vencer por 1-0 a @AmericadeCali.



Pumpido; Gordillo, Gutiérrez, Ruggeri, Montenegro; Enrique, Gallego, Alonso; Alzamendi, Funes y Alfaro, el equipo que paró el Bambino Veira. pic.twitter.com/p8N3LQ0Uil — Bolavip Argentina (@BolavipAr) October 29, 2020

Y cerró recordando los tiempos en los que pisaba el Monumental como visitante: "Cuando teníamos que ir a jugar contra River decíamos: 'Muchachos, nos tenemos que preparar bien porque nos van a pasar por arriba'. Les pasa a muchos por la cabeza, somos un equipo intenso que trata de jugar bien a la pelota. Es normal, a mí me sucedió estando del otro lado y sentimos ese respeto que se ganó River como equipo y como grupo por su humildad y su trabajo".

