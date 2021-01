¿Mauro Zárate se va de Boca?: "Estando así, no me sirve estar en el club"

Más que nadie sabe Mauro Zárate que cuando decidió dejar Vélez para firmar por Boca dio el paso más importante de su carrera como profesional. Hoy, casi tres años después, está feliz con la decisión que tomó aunque alternó más suplencias que titularidades.

+ "Si no ganábamos contra Banfield, iba a ser una carnicería"

+ ¿Pol Fernández podría volver a Racing?

Este martes, en una entrevista con TyC Sports, el delantero de Miguel Ángel Russo aclaró su situación y dejó en claro que continuar en el club no es una opción para él si es más suplente que titular.

Mauro Zárate, en @LiberoTyC: "Estando así, no me sirve estar en el club. No terminé siendo lo importante que quería ser". pic.twitter.com/9fYKDiewI1 — TyC Sports (@TyCSports) January 19, 2021

"No me sirve alternar titularidad y suplencia, no lo tengo que esconder. En su momento decidí quedarme por lo que hablé con Miguel pero no terminé siendo lo importante que quería ser, jugando la Copa o los partidos importantes", aseguró.

Además, agregó que hablará con los directivos y Russo para aclarar su futuro: "Se hablará sobre mi futuro en estos días con Miguel, el Consejo... Sin discutir. No estoy para eso. Se hablará lo mejor para el club y lo mejor para mí. Necesito jugar y después estar a la altura de ser el 9 de Boca. Apenas arranca el ciclo de Miguel, el primer partido me lo da de 9 y me tocó hacer dos goles. Después me lesioné muchas veces y perdí terreno".

Por último, sentenció: "Se habla mucho más de Boca que de River. Lo sabemos nosotros, ustedes y toda la Argentina. Hay que bancar en las malas y no creértela en las buenas, donde también nos matan. Es difícil pero el que está acá, lo sabe".

Tiene contrato hasta mediados del año. Con 33 años, seguramente la charla con el Consejo de Fútbol será clave para saber dónde jugarán las últimas temporadas de su carrera como profesional. En Boca logró tres títulos, disputó más de setenta partidos y fue más suplente que titular. Sin dudas, lo último deberá cambiar para que continúe en la institución.

Viene Mauro y te pide un consejo sobre su futuro...



¿A qué club le recomendarías ir? �� pic.twitter.com/DYHgKOVifC — Bolavip Argentina (@BolavipAr) January 19, 2021

El último gol de Mauro Zárate en Boca:

Lee También