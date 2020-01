Por algo lo trajeron. Alberto Gamero demostró en la derrota 1-2 frente a Deportivo Pasto por la primera fecha de la Liga Betplay I-2020 que no le tiembla la mano a la hora de sacar a jugadores por mal rendimiento.



Millonarios perdía 0-2 durante el primer tiempo y el mal funcionamiento defensivo del equipo lo llevó a realizar un cambio antes que finalizara la primera etapa.

¿Qué era lo lógico? Sacar al defensor central juvenil Breiner Paz, señalado por los errores individuales que cometió en las anotaciones recibidas.

Esto no sucedió, Gamero sacó a uno de los referentes del equipo azul, no por nivel sino por lo que lleva en el club, Felipe Banguero. El lateral izquierdo también estuvo involucrado en los errores defensivos y al minuto 41 le dejó su puesto a Andrés Felipe Román.

Una señal que al director técnico samario no le pesará tomar decisiones que involucren a los referentes, si ellos están en bajo nivel. Así lo hizo con Eliser Quiñones y Óscar Barreto, quienes no tuvieron buen rendimiento en el Torneo ESPN y no fueron convocados para el juego de este domingo.

Así que se acabó la 'fiesta' en Millonarios: el que juega mal, para fuera. ¿Cierto, profe Gamero?



Lee También