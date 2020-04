No es favorable el futuro inmediato del América de Cali en plena crisis sanitaria

El fútbol en Colombia lleva más de un mes detenido y el futuro inmediato no parece nada alentador. La ausencia de ingresos económicos complica a los diferentes clubes de nuestro país e incluso a las instituciones más reconocidas que cuentan con plantillas bastanta costosas.

Ante esta situación, Tulio Gómez charló con el programa radial Supercombo del Deporte y analizó el futuro inmediato del cuadro Escarlata. "Qué lástima que llegó esta pandemia en mal momento. Aunque Dios sabe cómo hace sus cosas. Íbamos embalados, con un equipo maravilloso, un técnico muy bueno… Todo va a cambiar, después de la pandemia todo será diferente".

"En este momento estamos pensando en cómo sobrevivir y cuál es el protocolo que hay que cumplir para reanudar la liga. En junio haremos cuentas y miraremos cómo están las cosas: si este año jugaremos. Corremos el peligro de que este año no haya fútbol", aseguró el empresario en medio de una complicada crisis económica que viene afectando a todos los equipos del balompie criollo.

El paso de los días lo acompaña la incertidumbre. Por ahora, no hay soluciones inmediatas y el Gobierno Nacional en este instante no tiene las intenciones de jugarlo, así sea a puertas cerradas. "Hoy no podemos pensar a largo plazo. Si usted le pregunta a un médico, él le dice que la cuarentena debe durar un año. Si le pregunta a un economista, él le va a decir que mañana. El caso es que nosotros estamos paralizados, entonces hay que ir mirando poco a poco tanto la salud como la economía", puntualizó.

El futuro inmediato no es nada favorable, la crisis sanitaria está causando grandes estragos en el mundo del fútbol. Los dirigentes se encuentran haciendo todos los esfuerzos necesarios, pero el panorama generá repercusiones negativas. ¿Soportarán los clubes este duro golpe?

