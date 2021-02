No le va a gustar a Gallardo: River lo quiere desde hace tiempo, pero desde su club confirmaron que Boca ya preguntó por él

Abierto el mercado de pases en Argentina, los rumores en relación a algunas de las principales figuras del fútbol local no tardaron en aparecer. Una de las tantas especulaciones, por ejemplo, estuvo vinculada a un supuesto interés de River en los servicios de Nicolás Orsini, una de las estrellas de Lanús.

Con el correr de las jornadas, involucrándose en la cuestión, Boca aparentemente no gastó más tiempo del necesario para lanzarse de lleno en busca de la contratación del artillero. Así, en cuestión de unos pocos días, el goleador se convirtió en uno de los anhelos más destacados la ventana de transferencias.

Nicolás Russo, presidente de #Lanús, habló en exclusiva con TyC Sports y confirmó el interés de #Boca por Nicolás Orsini. pic.twitter.com/WgtJlUYZ4X — TyC Sports (@TyCSports) February 4, 2021

Este jueves, en diálogo con TyC Sports, Nicolás Russo, presidente del Granate, manifestó: "El club está ordenado económicamente. Es crítica la situación de recaudación de cuota social, no hay público en las canchas, no se pueden vender abonos ni platea... nuestra idea es no transferir ningún jugador que el técnico utilice, y Orsini es un jugador importante para nosotros".

Confirmando que desde la dirigencia del Xeneize se contactaron con Lanús para consultar por los correspondientes términos y condiciones de contratación de Orsini, el máximo mandatario del subcampeón de la Copa Sudamericana agregó: "En su momento un miembro del Consejo de Fútbol me preguntó y le dijimos que no es de nuestra intención transferirlo".

Lee También