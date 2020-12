Ruggeri contó qué haría si pierde la serie contra Racing siendo jugador de Boca

Este miércoles se llevará a cabo uno de los partidos más importantes del año a nivel fútbol argentino. Racing, que en la ida ganó 1 a 0, se enfrentará ante Boca para definir al último semifinalista de la actual edición de Copa Libertadores.

Analizando la previa del encuentro, Oscar Ruggeri, reconocido e histórico ex jugador, exteriorizó que al jugador que pierda debería de darle vergüenza. "El fútbol es así. Si no te gusta quedate afuera y andate a tu casa", deslizó ante la atenta mirada de sus colegas.

"Tenés que entrar con el cuchillo en la boca. Si ganaste salí, si perdés no se puede salir. Te tiene que dar vergüenza. Por algo son jugadores de estos equipos y ganan millones", continuó el Cabezón, dejando al desnudo la pasión y seriedad con la que se toma el fútbol.

Sebastián Vignolo, en pos de aprovechar el envión del panelista, le consultó: "Si jugaras en Boca y te toca perder, ¿mañana qué hacés?". Ruggeri, dejándole en claro que ni el privilegio de jugar en el Xeneize le cambiaría su mal humor en caso de quedar eliminado, replicó: "No salgo más de mi casa. No me siento a comer, no tengo hambre. No me da nada".

