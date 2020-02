No será un partido más el que hoy Independiente debe encarar ante Fortaleza por la ida de la primera ronda de la Copa Sudamericana.

El Rojo viene de perder el clásico ante Racing estando más de 45 minutos con dos jugadores más en la cancha.

La gente, con sentido, está muy enojada y no solo se la agarró con el DT y los futbolistas: también le pegó de lo lindo a la dirigencia.

Pablo Moyano, vicepresidente del club de Avellaneda, estuvo horas después de dicho duelo visitando a Maduro en Venezuela, lo que generó más ira todavía.

De igual manera, él salió a hablar y se defendió de las críticas: "No es responsabilidad de Pablo, Hugo (Moyano) o Yoyo (Maldonado) si el 9 no la mete o si perdemos contra nueve. Ya no es responsabilidad nuestra, hemos hecho todo lo que nos piden los técnicos".

Luego, sobre el resultado ante la Academia expresó: "Fue una derrota que dolió y caló muy hondo en el hincha de Independiente. Estamos todos calientes y amargados. Si tiene que haber una puteada, me he comido tantas en la vida gremial que una en la cancha no me afecta, dolería pero tampoco es para pegarse un tiro. Esta va a doler, pero la peor derrota fue cuando nos mandaron a la B".

��¿Cómo tienen que recibir hoy los hinchas de Independiente al equipo? �� pic.twitter.com/kSllpeAQIB — Bolavip Argentina (@BolavipAr) February 13, 2020

Veremos cómo está el clima hoy en el Libertadores de América. Esperemos que sea todo en paz.

Lee También