'O Rei' enfrenta un cáncer desde 2021 y también le diagnosticaron metástasis a principios de 2022. Actualmente, está internado en Sao Paulo, ya que su tratamiento contra la enfermedad no estaría respondiendo.

Pelé no responde a la quimioterapia y está en cuidados paliativos

Mientras se desarrolla el Mundial de Qatar 2022, hay gran preocupación por el estado de salud de Pelé en todo el mundo. El estado de 'O Rei' es reservado, pero las últimas informaciones que surgen desde Brasil, el panorama no es alentador. Está internado en el Hospital Israelita Albert Einstein de Sao Paulo desde el pasado martes.

Según reveló Folha de Sao Paulo, el tratamiento de quimioterapia al que estaba sometido Pelé por el cáncer que tiene (y por el que lo operaron en 2021), ya no está respondiendo y está en cuidados paliativos exclusivos. Esto quiere decir que sólo está recibiendo medidas para recibir aliviar el dolor.

La leyenda del fútbol brasileño había sido internado el pasado martes debido a un cuadro de anasarca (hinchazón generalizada), además de una insuficiencia cardíaca, tal como adelantó ESPN. El último parte médico, difundido por el Hospital Israelita Albert Einstein, y conocido el viernes, se le diagnosticó una infección respiratoria, la cual está siendo contrarrestada con antibióticos.

Pelé continuará internado por tiempo indeterminado, aunque la medida de los cuidados paliativos causa profunda preocupación en todo el mundo. Esta medida se toma para todos los pacientes con enfermedades o afecciones progresivas y potencialmente mortales.

Durante el último partido de Brasil en el Mundial de Qatar 2022, ante Camerún, se pudieron ver varias pancartas con mensajes de apoyo a Pelé por su estado de salud, pero lo más destacado fue una bandera enorme en la tribuna, que rezaba un "get well soon" ("Qué te mejores pronto").