Vignolo le mandó un mensaje a Tevez después del empate ante Sarmiento: "Boca necesita a su líder"

Ayer, Boca Juniors igualó ante Sarmiento de Junín por el partido correspondiente a la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional.

El conjunto dirigido por Miguel Ángel Russo no pasó del empate ante el recién ascendido, que se plantó con creces en La Bombonera.

No hubo demasiados rendimientos destacados en el local, que está otra vez en el punto de mira de los medios luego de su pésima actuación.

Sebastián Vignolo abrió esta tarde su programa con una editorial dedicada al capitán, Carlos Tevez.

"BOCA NECESITA A SU LÍDER"



¿El regreso de Carlitos Tevez le podría dar calma al vestuario del Xeneize? No te pierdas la editorial de hoy de @pollovignolo tras el empate de Boca ante Sarmiento. pic.twitter.com/RniuRdE8Zc — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) March 1, 2021

El delantero estuvo ausente una vez más luego del fallecimiento de su padre la semana pasada, y aún no hay fecha estimada para su regreso.

"Boca cuando encuentra la solución, la rompe. Es un tema a seguir el funcionamiento de Boca. Me sigo preguntando qué pasa con Tevez más allá de la situación que está viviendo. Tevez es un líder. Ayer cuando estaba relatando tenía ganas de decir que Boca extraña a Tevez. Tevez, el que fue entregando algunas situaciones de aquel Tevez de jerarquía. Cualquiera de los dos Tevez hubiese sido importante ayer. Me pregunto qué pasa con Tevez. Qué pasa con Tevez que a pesar de una ausencia, con mucho dolor, no da él señales de que está. Yo soy desconfiado, no sé por qué. [...] Más allá de esto que estoy pensando, yo me sigo preguntando qué pasa con Tevez, cuándo va a volver. Yo entiendo que el hincha muchas veces es egoísta. Y que está pidiendo que vuelva mañana en Casa Amarilla. Me llama la atención, en estos días que pasaron. ¿Tevez no estará pensando en dejar de jugar? Boca lo espera en silencio", lanzó.

