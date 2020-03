Prohibido no emocionarse: el emotivo video que Maradona le dedicó a Bilardo

Pese a que pasaron varias décadas de la que fue su última conquista al mando de la Selección Argentina, pocos seguidores del fútbol en dicho país olvidan a nada más ni nada menos que Carlos Bilardo.

Habiendo trascendido su trabajo con el paso del tiempo, el Doctor logró insetarse de lleno en un sinfín de integrantes de las generaciones posteriores a lo que fue su ciclo como director técnico en el fútbol.

Lógicamente, fruto de su gran y particular personalidad, Salvador generó muchas amistades que al día de la fecha se mantienen vigentes.

Aprovechando la oportunidad presente dado que este 16 de marzo el ex DT cumple un año más de vida, conocidos suyos que la vida le fue dejando por el camino le enviaron sus correspondientes cariños a Carlos.

Pese a que Bilardo contó con varios saludos más que importantes, el que se destacó por sobre el resto fue el de nada más ni nada menos que Diego Maradona, con quien coincidió en La Albiceleste y el Sevilla de España.

Adjuntando un video más que emotivo, el Pelusa rememoró en unas pocas líneas algunos de los eventos que vivieron juntos cuando supieron coincidir y brillar en el elenco nacional.

"Hoy cumple años el Narigón Bilardo. Te bancaste todo, Carlos. A los periodistas que te mataban, a diarios que voltearon gobiernos. Y así y todo fuiste campeón del mundo. Me tapaste en la final de Italia 90, para que las cámaras no me mostraran llorando. 'No busquen dinero, busquen gloria', nos decías. 'Porque así los van a recordar para siempre'. Muchas gracias Carlos, feliz cumpleaños!!!", escribió el actual entrenador de Gimnasia de La Plata a través de su cuenta de Instagram.

Hoy cumple 82 años un tal Carlos Salvador Bilardo. Costumbres, locuras por doquier y táctica pura tutelada por una visión de juego única. Para muchos uno loco lindo, para otros uno de los mejores entrenadores de la historia. ¡Felicidades, Doctor! pic.twitter.com/ZSjAgQiGYp — Bolavip Argentina (@BolavipAr) March 16, 2020

