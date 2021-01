¿Qué pasa con las lesiones de rodilla en los jugadores de Millonarios?

En las últimas horas, las fuertes declaraciones del ex jugador de Millonarios, César Carrillo apuntando contra el departamento médico del conjunto Azul, puso en el foco de la polémica al mismo, pues parece que es más peligroso recuperarse en el departamento médico del Azul, que lesionarse.

El caso del volante sincelejano, no ha sido el único, pues varios jugadores de Millonarios también sufrieron el calvario de lo que es lesionarse en el Azul y prácticamente no recuperarse, o "recuperarse" pero no por completo.

Uno de los casos que entra en la lista es el de Santiago Montoya, actual jugador del Bucaramanga. El volante que días después de haber llegado al Azul sufrió una lesión de rodilla, tuvo una supuesta recuperación, pero tiempo después, se recuperó y volvió a jugar un amistoso en territorio estadounidense frente a Peñarol, donde se volvió a lesionar.

Según el departamento médico de Millonarios, el tratamiento a emplear en el volante fueron una serie de terapias que supuestamente muy pronto lo regresaría a las canchas, pero luego de un tiempo y varias resonancias, se dio a conocer que el volante había sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, que incluso tuvo que ser reconstruido.

Otro de los casos y uno de los más insólitos fue el de Luciano Ospina. Pues el defensor que llegó de Alianza Petrolera se lesionó en los primeros partidos de pretemporada que jugó con Millonarios hasta inicios el 2020.

El parte médico por parte del club arrojó unas molestias en una de sus rodillas y que con algunas terapias y su regreso a las canchas de juego seria en poco tiempo, sin embargo, tres meses después se dio conocer la noticia de que el defensor sufrió una "lesión parcial del ligamento cruzado anterior" que finalmente terminó en rotura del mismo.

Por temas de la pandemia, fue hasta el 18 de mayo del 2020, que el defensor pasó por el quirófano y según informó Millonarios, fue satisfactoria. Pero las dudas acerca del tratamiento crecieron, pues en diciembre, Ospina se marchó del club luego de siete meses de "recuperación" sin haber disputado un solo minuto oficial con Millonarios.

Y otro jugador que aún se encuentra en recuperación es Ricardo 'El Caballo' Márquez. Pues en los inicios de diciembre, el departamento médico de Millonarios, confirmó que el delantero sufrió un esguince de ligamento colateral de su rodilla derecha y estará ausente de las canchas aproximadamente por tres meses.

Las lesiones de rodilla han sido principalmente las causantes de los dolores de cabeza tanto en el cuerpo técnico del Embajador, como en la hinchada, pues el departamento médico encabezado por Juan Piñeros y Catalina Chica ha demostrado ser uno de los más pésimos de todo el FPC.

