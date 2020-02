El domingo fue clave. Juan Fernando Quintero ingresó muy bien desde el banco de suplentes en el duelo ante Unión.

En Santa Fe, Marcelo Gallardo decidió hacer un cambio a los 30 minutos del partido, sacando a Martínez Quarta y sumando al colombiano para que le de más y presencia en mitad de cancha al equipo.

Después de la victoria ante el Tatengue que le permitió a River seguir en lo más alto de la Superliga Argentina, a 3 puntos de Boca, el atacante habló con la prensa.

Y allí, sin nombrar al Muñeco, parece haberle mandado un mensaje: "Me sentí bien y cada día me siento con más confianza. Yo simplemente me entreno y quiero jugar, cuando tuve la oportunidad lo hice bien. Son momentos, los que están bien van a jugar. Yo simplemente quiero disfrutar y jugar al fútbol. Sin dudas que quiero jugar más, pero la realidad es otra y como venga creo que uno tiene que asumirla", expresó.

De cara a lo que se viene por el torneo local, Juanfer analizó: "Tenemos un partido dificil el fin de semana y tenemos que prepararlo. Nos quedan cuatro partidos importantes y tenemos que estar con la misma mentalidad, con la misma decisión y con la misma jerarquía que venimos haciendo el trabajo".

#CNNDeportes �� | Juanfer Quintero ���� en rueda de prensa ��



�� "Uno siempre quiere jugar más, cuando entré lo hice bien"

�� "Va a ser una Copa �� América muy especial" ��������

�� "La gente del club sabe el interés del Ajax ����" pic.twitter.com/V3SzeA4K7c — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) February 11, 2020

Por último, no dudó en que "el fútbol argentino es demasiado reñido, de las ligas mas difíciles del mundo" y contó: "Me siento privilegiado de poder estar acá".

Ante los problemas físicios que presenta Nicolás De La Cruz, todo indica que el '10' podría volver a la titularidad este domingo ante Banfield, en el Monumental.

Lee También