Vignolo sobre River y Boca: "Uno impone respeto y el otro es ciclotimia pura"

Pasó una nueva fecha de la Copa de la Liga Profesional y ninguno pudo festejar en los clásicos que estaban programados: River empató 0-0 con Racing luego de buscar sin parar una forma de romper la dura defensa que Pizzi planificó en la semana, mientras que Boca e Independiente fueron protagonistas de un duelo ida y vuelta que terminó 1-1 con Sebastián Villa errando un penal en la última del partido.

Fue Sebastián Vignolo quien en ESPN F90 hizo una editorial comparando el presente de ambos equipos, comenzando con una de sus típicas analogías: "Venía para el canal, por General Paz, que aveces es un hermano, y en otras un enemigo. Hoy tenía tránsito fluído, normal, tranquilo. Todos creo que pasamos por ahí, al menos una vez por semana, y tiene eso que no sabés con qué te encontrás".

Luego, siguió: "Mientras venía, pensaba de qué les voy a hablar. Leí el chat de mis compañeros, vi que estaban hablando de fútbol como si fuese matemática, era fútbol de robot. Pero pensaba que iba a hablar del respeto, que significa consideración, deferencia, sumisión, obediencia, atención, cortesía, tolerancia, admiración. Ahora, también el respeto es miedo, temor, aprensión. Todo eso, le tienen a River".

Sobre el equipo de Gallardo, expresó: "Y no está mal, porque ha impuesto condiciones siempre, miren que no estoy hablando de que es invicto, estoy hablando del River más terrenal de los últimos, pero sin jugar un partidazo, genera que el resto se prepare para jugar contra ellos. Es como el boliche que sabés que tenés que ir de primer nivel, para pasarla bien en la puerta, y adentro. Porque se lo ganó. Ahora, si vos ves que hay un león, y te mira, no vas a acariciarlo, si Racing cuando quiso hacer eso le mordió la mano. Yo sé que todos se preparan para jugar contra todos, pero con River hay una atención especial".

Para cerrar, metió a Boca e hizo una comparación: "Ahora, el mérito es que River, sin ser River, impone respeto. Porque es imposible, si hablás de uno no hablar de Boca. Y Boca no sabés para dónde te sale. Es ciclotimia pura. No tiene un estilo definido, una forma, una manera. Díganme cuál es. Es horrible decir que no juega a nada. Podés decir que juega mal. No se sabe, no lo tengo definido. No solo yo, sino tampoco Tevez, cuando termina el partido, declara de una manera que creo es la que vemos todos. Le preocupa que no sepa bien a que juega Boca. Y es la mayor dificultad. No está indefinido hace 10 días, es hace un año y medio. No me vengan con los campeonatos que ganó".

