Vignolo leyó los requisitos para un buen trabajo en equipo: "En Boca no pasa"

Todavía siguen las repercusiones del partido que Boca perdió ante Talleres de Córdoba en la Bombonera por la sexta fecha de la Copa de la Superliga. El conjunto de Alexander Medina se hizo fuerte de visitante, ganó 2-1 con un gol en el último suspiro y ayudó a que la ola de problemas que existe en el Xeneize se haga cada vez más grande.

El conjunto de Miguel Ángel Russo deberá enfrentarse ante Defensores de Belgrano por la Copa Argentina en un duelo que será clave para dejar atrás todo lo vivido el domingo por la noche, sobre todo la pelea entre Carlos Izquierdoz y Frank Fabra en pleno duelo, la cual terminó con un cachetazo del colombiano para su propio compañero.

De igual manera, para Sebastián Vignolo el problema del conjunto de La Ribera es mucho más profundo, y lo dejó en claro con su editorial para abrir ESPN F90: "Todo es un trabajo en equipo. Este programa, un banco, un restaurante, la vida es un trabajo en equipo. No es solo el que sale a la cancha a jugar un partido, el de fútbol. Hay equipos de todo. Hasta el tenista, el boxeador tiene un trabajo en equipo".

Luego de esa introducción, el conductor leyó los siete requisitos que encontró para tener una buena convivencia en cualquier conjunto de trabajo. Y claro, al instante lo comparó con lo que se vive en el plantel de Tevez y compañía, dejando en claro que para él, hay mucho para trabajar en ese sentido: "Si hoy yo los llevó a Boca, no pasa. En Boca no noto confianza, no noto lealtad, no noto generosidad y humildad, no noto un buen clima laboral, buena comunicación, no veo complementariedad y no sé lo del reconocimiento".

Y siguió: "Si esto no lo tienen pegado en un lugar del club, va a ser muy difícil, porque no se trata de ir a buscar al 9 del Inter, o al 4 del Flamengo, son pautas que tiene que tener un equipo para tener un trabajo ideal. Boca pudo salir campeón sin esto, pero a largo plazo da más resultados".

Para cerrar, profundizó sobre el mismo tema: "Más allá de lo que pueda pasar con Wanchope, Fabra e Izquierdoz, Russo, esto acá lo tiene que tener de memoria, sino es muy difícil, sea Boca, Flandria, este programa, o una farmacia. El éxito no se consigue por arrebatos individuales, eso te salva una vez, dos veces, pero después lo que te salva es el equipo".

