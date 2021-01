Vignolo le preguntó a Tevez por su retiro: "Hay Tevez para rato"

El tercer ciclo de Carlos Tevez, el último en el club, ha ido de menor a mayor. Nadie como Miguel Ángel Russo ni la directiva de Juan Román Riquelme le parece haber dado tanta armonía al Diez y capitán de Boca.

Este sábado, el habitual titular no arrancó desde el inicio, pero entró en el segundo tiempo y pudo hacer la diferencia en un encuentro que era triunfo para River.

"El hincha de #Boca tiene Tevez para rato", Carlitos habló sobre su futuro con la camiseta Azul y Oro. pic.twitter.com/puKl1QRW69 — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) January 3, 2021

Mucho se habló en las últimas semanas en que la Conmebol Libertadores 2020 iba a ser la última para él. Hoy desmintió justamente eso.

Después del encuentro, Sebastián Vignolo le preocupó si se trata de sus últimos meses como futbolista profesional.

Tevez se encargó de desmentir eso: "El hincha de Boca tiene Tevez para rato. Ningún momento pienso en dejar. Me siento bien y cómodo, gracias al cuerpo técnico que me siento cómodo. El tema de mi viejo hace que tenga la libertad de moverme y estar tranquilo dentro de un plantel que me quiere muchísimo".

Por escándalo es su mejor nivel en su tercer ciclo, y en unas semanas lo puede consagrar de la mejor manera.

En un mes cumple 37 años. Podría estar de vacaciones con su familia. Lo ganó todo, no tiene que demostrarle nada a nadie. Pero ahí está: poniendo la cara por el equipo de su vida. Yendo al frente, salvando a su equipo. Demostrando que está más vigente que nunca.



CARLOS TEVEZ pic.twitter.com/N95yZ5T3cO — Bolavip Argentina (@BolavipAr) January 3, 2021

