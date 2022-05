La fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores ya conoce a sus 16 clasificados para los octavos de final. Tras conocerse a todos los integrantes para la gran definición, este viernes se realizó el sorteo en la sede de Conmebol en Paraguay con los cruces para esta fase del torneo continental.

El jueves se terminaron de definir los últimos clasificados para los octavos de final. Así, se han conocido a los primeros y segundos de cada grupo, que estarán compitiendo a partir del 29 de junio en esta fase que componen los 16 mejores equipos de la Copa Libertadores.

De los 16 clubes clasificados a los octavos de final, 12 son de Brasil (Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, Athletico Paranaense, Corinthians y Fortaleza) y Argentina (Estudiantes, Boca, River, Colón, Vélez y Talleres). En tanto, los otros cuatro equipos son de Paraguay (Libertad y Cerro Porteño), Ecuador (Emelec) y Colombia (Deportes Tolima).

Así quedaron los bombos para el sorteo de Copa Libertadores

Bombo 1: Palmeiras (Brasil), Libertad (Paraguay), Estudiantes de La Plata (Argentina), Atlético Mineiro (Brasil), Boca (Argentina), River (Argentina), Colón de Santa Fe (Argentina) y Flamengo (Brasil).

Bombo 2: Emelec (Ecuador), Athletico Paranaense (Brasil), Vélez Sarsfield (Argentina), Deportes Tolima (Colombia), Corinthians (Brasil), Fortaleza (Brasil), Cerro Porteño (Paraguay) y Talleres de Córdoba (Argentina).

Los cruces de octavos de final Copa Libertadores

Libertad (Paraguay) vs. Athletico Paranaense (Brasil)

Flamengo (Brasil) vs. Deportes Tolima (Colombia)

River Plate (Argentina) vs. Vélez Sarsfield (Argentina)

Atlético Mineiro (Brasil) vs. Emelec (Ecuador)

Palmeiras (Brasil) vs. Cerro Porteño (Paraguay)

Colón de Santa Fe (Argentina) vs. Talleres de Córdoba (Argentina)

Boca Juniors (Argentina) vs. Corinthians (Brasil)

Estudiantes de La Plata (Argentina) vs. Fortaleza (Brasil)

Los cruces de octavos de final tienen algunas particularidades como los dos duelos entre equipos argentinos. River vs. Vélez y Colón vs. Talleres serán cruces muy parejos y tensos. En tanto, también habrá dos enfrentamientos entre equipos que han compartido grupo; son los casos de Libertad vs. Athletico Paranaense y Boca vs Corinthians. En tanto, el último campeón de la competencia, Palmeiras, se medirá ante Cerro Porteño.