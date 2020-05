TNT Sports: Boca podría recibir 20 millones de dólares en el próximo mercado

Junto con Godoy Cruz, Boca ha sido el único equipo de la Superliga Argentina que no le ha pedido asistencia al Estado solicitando el REPRO (Programa de Recuperación Productiva). El Xeneize, aunque está yendo a pérdidas como prácticamente todos los clubes de fútbol del mundo, todavía no está en el peor de los escenarios respecto al parate que se generó por el coronavirus.

Además, al último campeón de la Superliga Argentina le podría ingresar una suma más que importante en el próximo mercado de pases, que abre el primero de julio. Una cifra que cubriría bastante sueldos del primer equipo de Miguel Ángel Russo y que dejaría en positivo las arcas del club. Principalmente, serían las ventas de Lucas Olaza y Cristian Pavón, dos jugadores que se marcharon del Xeneize a comienzos del 2019.

Según informó TNT Sports, Celta de Vigo quiere pagar el pase del lateral izquierdo, que hoy está a préstamo en el club español, mediante un plan de financiación hasta junio del 2021. Hoy es la opción de compra del jugador es de cuatro millones de euros, pero al club le ingresarían 2,8 millones, que es lo que se ofrece a pagar por ahora el equipo de la Liga de España.

Por otra parte, está la transferencia de Cristian Pavón, quien hasta fines de diciembre será jugador de LA Galaxy, club hoy dueño del préstamo que se está realizando. Los de la Major League Soccer (MLS) tienen una opción de compra de veinte de millones de dólares que no harían uso. No obstante, el delantero podría no volver a Boca: a la dirigencia le habría llegado el interés de un grupo inversor que ofrecería quince millones de dólares por él.

Así, según la información de TNT Sports, Boca podría embolsar veinte millones de dólares en el próximo mercado de pases. Está claro que hoy el Xeneize no tiene intención de fichar grandes nombres de no vender a ningún titular del equipo de Russo. Esa cifra, para compensar el parate del fútbol, que en Argentina no volvería hasta fines de año, sería una buena noticia gigante.

