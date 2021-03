Video: Andrea Rincón se puso a llorar después que el jurado la destruya por un postre que preparó

Recibiendo un desafío más que complicado, los participantes de MasterChef Celebrity Argentina fueron retados a incorporar yerba mate a un postre clásico. Así como el resto de sus compañeros, Andrea Rincón se lanzó de lleno a las hornallas para saciar las exigencias de los tres jurados.

Presentando un Mousse de Chocolate Blanco con mucha confianza, Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular fueron los encargados de probar el postre elaborado por la modelo. En cuestión de instantes, la esperanza y seguridad de Andrea se fue difuminando ante las constantes críticas recibidas.

"Hay un exceso de gelatina", "Sirve para defensa personal", "Acá hay cosas que no están seguidas al pie de la letra", manifestaron los jueces. Exteriorizando su malestar detrás de cámara, la diva manifestó: "En mi casa me sale todo perfecto. Mis amigas y familia me dicen que está todo buenísimo. A los únicos que no les gusta es a los tres mosqueteros".

Ya sobre el cierre del programa, divisando a Rincón al borde del llanto, Santiago del Moro, conductor del programa, le consultó a la actriz qué le sucedía. "Me siento un poco frustrada. No me gusta hacer las cosas mal. Me tienen los hue... al plato, ni una me dejan pasar", afirmó Andrea, quien no pudo contenter las lágrimas.

Lee También