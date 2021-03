Borré contó para quién se llevó la pelota y nos llenó de ternura a todos

Noche perfecta para River en Mendoza por la sexta fecha de la Copa de la Liga Profesional ante Godoy Cruz, luego de lo que fue el Superclásico ante Boca que terminó 1-1 en la Bombonera.

El equipo de Marcelo Gallardo sabía que tenía que sumar de a tres si quería acomodarse en la tabla de su grupo pensando en terminar en las primeras cuatro posiciones y disputar la fase final del torneo local.





Y no perdió el tiempo: el primer tiempo ante el 'Tomba' terminó 5-0 y el segundo estuvo de decoración. Se podría decir que sirvió únicamente para que llegue el descuento del honor y el 'poker' de Rafael Santos Borré.

El colombiano aprovechó el alto nivel de juego de su equipo y empujándola varias veces cerca del arco, estampó cuatro goles, completando el 6-1 para la visita Matías Suárez y Julián Álvarez.

Ya son 52 las anotaciones del delantero en River, siendo el máximo goleador de la era del Muñeco en Núñez. Números impresionantes.



#CopaDeLaLigaxTNTsports | Rafael Santos Borré, autor de cuatro goles, fue elegido el mejor jugador del encuentro: "Era difícil elegir una figura, hubo muchos rendimientos altos."#GODRIVxTNTsports pic.twitter.com/LlYiEvGwvB — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 21, 2021

Tras el duelo, habló con TNT Sports y como si fuera poco lo que hizo dentro de la cancha, volvió a enamorar a los hinchas con el para quién se llevó la pelota: "Estuvo peleado pero me la pude quedar, ja. Gracias a Godoy por darme la pelota, lo importante es que quede el recuerdo de este partido. Es para mi hija Guadalupe, cuando crezca y vea los recuerdos se la voy a dar a ella y va a quedar en nuestro museo para que la pueda disfrutar".

Además, agregó: "Me genera mucha felicidad, desde que llegué acá no fue fácil, tuve compañeros que me apoyaron en este camino y soy lo que soy gracias a ellos. El cuerpo técnico me tuvo paciencia, me siento cómodo y les quiero agradecer a todos esa confianza. Estoy muy contento acá, River me hace muy feliz. A veces la gente tiene la facilidad de hablar, pero estoy tranquilo porque siempre lo importante para mí fue el funcionamiento, aunque en muchos partidos no haya convertido".

#CopaDeLaLigaxTNTsports | ¡Merecido premio! Rafael Santos Borré se llevó la pelota por sus cuatro goles en Mendoza.#GODRIVxTNTsports pic.twitter.com/yMCNUZeeCg — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 21, 2021

Claro, cada palabra suya se analiza por demás ya que son constantes los rumores sobre que en junio, cuando termine su contrato, seguirá su camino en otra parte.

Más allá de si el Millonario compre o no al Atlético Madrid el 25% del pase que le resta tener por unos 3.5 millones de euros, Rafa tendría como posibles destinos el Celta de Vigo español y la MLS de Estados Unidos, quedando descartada la chance de irse al Palmeiras de Brasil.

