Vignolo le preguntó por su retiro y Tevez fue concreto: "No voy a cometer el mismo error dos veces"

Esta noche, Boca y Banfield se enfrentaron por el partido correspondiente a la final de la Liga Profesional de Fútbol.

Por la Copa Maradona, el xeneize buscaba en San Juan un triunfo que lo haga olvidar de la derrota ante Santos por Copa Libertadores.

�� "Ayer tuve que comunicarle a mis hijas que el abuelo no tenía posibilidades de vivir. Mi familia me dio la fuerza para estar hoy acá. Uno juega siempre con el corazón y cuando uno juega con el corazón es casi imposible que se juegue mal"



Carlos Alberto Tevez ✍️ pic.twitter.com/ZBSqFg51fa — Bolavip Argentina (@BolavipAr) January 18, 2021

Una victoria por penales provocó que los dirigidos por Miguel Ángel Russo lograran llevarse el campeonato luego de una dura semana. Mucho más aún para Carlos Tevez.

A la durísima situación familiar que se encuentra atravesando se le sumó también una humillante eliminación frente a Santos por la Copa Libertadores.

Estas circunstancias hicieron poner en duda la continuidad del Apache, que fue concreto cuando Sebastián Vignolo le consultó por su futuro.

#ESPNF10 �� | #ESPN



"ME VOY A QUEDAR"



Carlitos dejó en claro que "hay Tevez para rato en Boca" y contó que "ya le queda poco" en el fútbol. ¿Se retira en el Xeneize? pic.twitter.com/bHD9sFMucf — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) January 18, 2021

"Ya me queda poco, es una de las últimas. Empezaré a estudiar, a prepararme. A ver que voy a hacer. Me voy a quedar. Todavía puedo dar, puedo seguir. Que la gente de Boca se quede tranquila, que no voy a cometer el mismo error dos veces", confesó. ¡Grande, Carlos!

