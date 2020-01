Ya es deporte nacional: Pablo Carrozza volvió a pegarle a Arévalo en Twitter

Este jueves, Hugo Balassone fue tendencia en Twitter por su discusión al aire con Martín Arévalo: hablaron en Radio La Red sobre el supuesto trato que tendría Juan Román Riquelme con Rubén Araguas, kinesiólogo de Boca.

El crítico de la dirigencia xeneize expuso varias veces una supuesta enemistad entre ambos protagonistas, mientras que compañero de radio negaba tal situación.

Por supuesto, las críticas hacia Arévalo no se hicieron esperar en la red social y una de ellas salió de la cuenta de un reconocido colega.

Como lo hizo días atrás, Pablo Carrozza volvió a pegarle al periodista y ni lo nombró, aunque todos sus seguidores se dieron cuenta de quién se trataba.

"Creo que si algo le faltaba al funeral mediático del ex cronista de Boca y de la selección era que un compañero lo tratara de mentiroso al aire. Ya no sabe que inventar para desprestigiar a un tipo que asumió hace 15 días. Por suerte ya no le cree nadie. ¿Sensaciones? No se pudo", escribió.

Parece que Pablo no lo banca mucho y sus seguidores menos.

