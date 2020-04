Para Ruggeri, "Maradona es superior" a Messi en todo

Aprovechando la posibilidad de contar con Internet estable en sus hogares, los integrantes de 90 Minutos continuaron desarrollando el programa en épocas de cuarentena obligatoria.

Sin la chance de poder dirigirse a los estudios de FOX Sports, los integrantes del programa de fútbol argentino siguieron trabajando desde sus casas.

"YO CREO QUE MARADONA ES SUPERIOR A MESSI"#90MinutosFOX | Oscar Ruggeri opinó sobre el juego de Diego y de Lio. pic.twitter.com/wnfelrZrfn — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) April 6, 2020

Llevando a cabo un debate más que extenso sobre la eterna comparación entre Lionel Messi y Diego Maradona, Oscar Ruggeri, legendario ex defensor de la Selección Argentina, tomó las riendas del mismo y se posicionó del lado del Pelusa.

El Cabezón, haciendo referencia a la popularidad de ambos, comenzó: "Si vos me decís que los chicos se vuelven locos por Messi, ustedes no tienen idea cuando íbamos a los lugares con Maradona. Se paraba el país. Fuimos a Sudáfrica, se llenó el aeropuerto... estaban arriba del ala del avión, no se tumbó de pedo. Generaba cosas increíbles, rompían los restaurantes, se tiraban por las ventanas para poder tocarlo".

Rememorando las épocas en las que compartió días y noches de fútbol y amistad con el actual DT de Gimnasia de La Plata, el panelista afirmó: "A mí me tocó estar adentro de la cancha, en un vestuario, en un entrenamiento. En todo, me parece que Maradona es superior".

Marcando distancias entre la 'protección' provista por parte de los árbitros hacia Maradona y La Pulga, Ruggeri completó: "A Messi le tocó jugar en una etapa en la que los árbitros lo cuidan muchísimos. Lo tocan en la camiseta y le meten amarilla. Al otro lo marcaban asesinos en serie, le pegaban y ni amonestaban. Messi encara y se tiran para atrás (los rivales)".

