“Juan Fernando Quintero le dijo a Néstor Lorenzo que no volverá a la Selección Colombia”

Se habría comunicado con el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo para pedir no seguir siendo parte de un nuevo ciclo Mundialista.

Las informaciones de las últimas horas apuntan a que se terminó la era Juan Fernando Quintero en la Selección Colombia. El centrocampista de 33 años y nuevo jugador del Deportivo Independiente Medellín se habría comunicado con el director técnico Néstor Lorenzo para no ser tenido en cuenta a lo largo de los próximos ciclos.

La información llega gracias a ESPN Colombia. Dejan en claro que Juan Fernando Quintero pretende enfocarse únicamente en el fútbol de clubes y que ya comprende que sus tiempos en la selección nacional han terminado. Recordemos que fue parte de la generación que disputó 3 Copas del Mundo desde el verano del año 2014 hasta la derrota con Suiza en los octavos de final del Mundial pasado.

Quintero debutó con la selección colombiana el 16 de octubre del año 2012. En ese camino tuvo un total de 53 partidos oficiales y 6 tantos al frente de una generación con la cual disputó los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y el del verano pasado en Norteamérica. Sería uno de los primeros nombres que no sería llamado por el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo para la fecha que tendrá lugar entre los meses de septiembre y octubre.

Dentro de sus momentos más icónicos con la selección colombiana se encuentran sus goles frente a Costa de Marfil o Japón en la Copa del Mundo. También, por supuesto, el golazo frente a Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo a lo largo de las últimas eliminatorias. Fue subcampeón de la Copa América 2024 e igualmente dijo presente en un total de hasta cuatro procesos de eliminatorias distintas a mundiales.

ATENCIÓN: Noticia de @ElColeccioniste



"Juanfer Quintero ya le dijo a Lorenzo que NO VUELVE A LA SELECCIÓN COLOMBIA"



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Resta por esperar la confirmación oficial por parte de Juan Fernando Quintero. Por lo pronto, desde ESPN dejan en claro que el futbolista se habría bajado del nuevo ciclo en la selección colombiana. Veremos quién puede ser su reemplazante en una serie de amistosos frente a diferentes combinados como México, Paraguay o Perú, los cuales marcarán el inicio del camino rumbo al verano del año 2030.

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Quintero, un agradecido con Lorenzo

La relación entre ambos es más que cercana. Desde los tiempos de José Néstor Pékerman que ambos conviven en una Selección Colombia donde han vivido grandes momentos. Para Juanfer, la figura de Lorenzo representa algunos de los mejores momentos de una carrera que en Colombia siempre se potenció.

“Yo al ‘profe’ Lorenzo lo amo. Se lo digo y él sabe que se lo digo. No me importa qué decisiones tome, es alguien que yo amo porque confió en mí aún así sin necesidad…Y mira hoy, conmigo todavía. Sigue confiando en mí. Por eso te digo que el agradecimiento es eterno y lo que lo amo es grande porque más allá de ser el entrenador, la gente no dimensiona la persona que es. Obviamente las decisiones las toma él, puede estar uno en contra, a favor o lo que sea, pero el amor, el respeto y la gratitud son demasiado”, palabras de Quintero sobre quien según als informaciones será su último entrenador en la Tricolor.

Datos claves

Juan Fernando Quintero se habría comunicado con Néstor Lorenzo para pedir su salida de la Selección Colombia .

se habría comunicado con Néstor Lorenzo para pedir su salida de la . El volante de 33 años disputó 53 partidos oficiales y anotó 6 goles con la Selección Colombia .

y anotó con la . La primicia periodística sobre el retiro internacional de Juan Fernando Quintero fue revelada por ESPN Colombia.