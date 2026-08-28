Nació en Inglaterra, jugó para Egipto y podría ser goleador de la Selección Colombia

Su nombre es noticia en España por un atronador promedio de goles. Colombia y Egipto se lucha por sus servicios de cara al futuro.

Es cada vez más común tener que ver a diferentes selecciones competir por los talentos del mañana. Un delantero con nacionalidad colombiana y nacido en Inglaterra es el siguiente ejemplo de una lucha sin cuartel donde veremos si el equipo nacional se termina quedando con una de las grandes promesas del fútbol español en estos momentos. Egipto, el rival a vencer.

Con solo 15 años el nombre de Omar Tarek Zaghloul es noticia. Nacido en Inglaterra con padre egipcio y madre colombiana, acumuló 46 goles en apenas 26 partidos de la última temporada con el Rayo Alcobendas. Todo ello en categorías menores y antes de unirse a un Fuenlabrada que le anunciaba como uno de sus principales fichajes para la nueva temporada. Se encuentra en el radar del equipo cafetero.

Omar fue llamado por Colombia para la categoría sub-15 en el año 2025. Sería un escenario similar con Egipto, que ya le ha convocado para la sub-17 de cara a irse asegurando su participación en el equipo nacional de cara a los próximos años. Juega en la capital española y en categorías menores, donde se ha destacado por un perfil absolutamente goleador.

El joven se muestra orgulloso de sus raíces. Omar Tarek Zaghloul utiliza en sus redes sociales todo tipo de guiños tanto a la nacionalidad egipcia que ha heredado por parte de su padre como a esa parte colombiana de su vida, lo cual también aparece reflejado en diferentes vídeos que ya le dedican diversos medios de publicación. Será uno de los nombres a seguir de cara a los próximos años.

En tiempos donde la Selección Colombia sufre la ausencia de un 9 goleador, el nombre de Omar Tarek Zaghloul sigue haciéndose conocer por todo el fútbol español. Después de 46 goles en 26 partidos ya tiene nuevo equipo a la espera de una nueva oportunidad y antes de firmar su primer contrato como profesional. Esto podrá hacerlo cuando cumpla 16 años de edad según la legislación española.

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