Falcao descartó ser ayudante de Lorenzo en la Selección Colombia y reveló el rol que quiere tener en el fútbol cuando se retire

Radamel reveló que nadie le ha contacto para unirse a la Selección Colombia. Eso sí, Falcao ya tiene planes para cuando se retire.

Panamá se ha convertido en la nueva casa de Radamel Falcao García. El todavía delantero en activo ha movido a su familia fuera de Colombia tras la finalización de su contrato con Millonarios el pasado mes de mayo. Los rumores de las últimas horas lo acercaban a la selección y concretamente al cuerpo técnico de Néstor Lorenzo. El Tigre descarta cualquier escenario que lo envíe a la Tricolor desde el banquillo.

“No sé de dónde salió ese rumor, conmigo nadie habló, entonces lo veo poco viable, porque no corresponde al no tener tampoco la formación necesaria como para estar en un cuerpo técnico”, palabras de Falcao en charla con ESPN en las últimas horas. Todo explotó en cuanto a rumores se refiere después de las informaciones publicadas por Caracol Radio alrededor del futuro del cuerpo técnico de Lorenzo.

Falcao descarta de momento unirse a la Selección Colombia. Pero también tuvo tiempo para hablar de sus planes a futuro y a la espera de saber qué ocurre con su carrera a nivel profesional. Cuando esta llegue a su fin podríamos verlo en un rol de directivo gracias a los cursos que se encuentra realizando por estas fechas para preparar los siguientes pasos de su vida.

“Yo no me he preparado para ser entrenador, realmente estoy preparándome más con un curso que realiza la FIFA, específicamente management deportivo, pero no como entrenador”, más reflexiones de Radamel Falcao García a la espera de saber si lo seguiremos viendo o no en activo. Por lo pronto se encuentra radicado en Panamá y ni mucho menos con un futuro cercano en la selección colombiana.

Falcao no se unirá al cuerpo técnico de Lorenzo: GETTY

El 27 de mayo es el último partido hasta la fecha donde Radamel dijo presente. Lo hizo durante la última jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana y en la derrota de Millonarios por 2 a 1 frente a O’Higgins como local. Desde entonces hemos podido verlo como comentarista de diferentes cadenas durante la Copa del Mundo, pero ni mucho menos firmando nuevos contratos con clubes. La Tricolor, de momento, no es una posibilidad.

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Paraguay y Chile, posibles rivales de Colombia en amistosos

Blu Radio confirma que la Federación se encuentra en tratativas para terminar de armar el final del año para el equipo de Néstor Lorenzo. A los amistosos por la ventana de septiembre frente a selecciones como México y Perú se le podría sumar un nuevo enfrentamiento ante Paraguay. Este será en los Estados Unidos de Norteamérica y antes de otra ventana FIFA donde también ya habría oponente confirmado.

Si todo sigue su curso se espera que Colombia se enfrente en el mes de noviembre a la Selección de Chile. Todo se daría en un doble partido amistoso donde existe el deseo de recaudar dinero para las víctimas del terremoto que ha azotado al país en las últimas jornadas. Se buscaría que la sede fuera en territorio nacional, pero de momento no puede asegurarse esto debido a los daños en las infraestructuras del fútbol cafetero después del sismo.

Datos claves

Radamel Falcao García descartó unirse al cuerpo técnico de Néstor Lorenzo en Colombia.

descartó unirse al cuerpo técnico de Néstor Lorenzo en Colombia. Falcao se prepara en management deportivo con un curso de la FIFA.

se prepara en management deportivo con un curso de la FIFA. Colombia negocia amistosos contra Paraguay y Chile para el cierre del año.