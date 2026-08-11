Néstor Lorenzo se sumó a los mensajes de apoyo de la Selección Colombia tras el terremoto

El DT de Colombia se une a los mensajes de apoyo en medio de horas complicadas en el territorio cafetero. Néstor Lorenzo pide ayuda y solidaridad.

El terremoto de 7.4 registrado en Colombia horas atrás es el único tema de conversación en el territorio nacional. En medio de medidas por parte de todo el Estado para solventar todos los daños colaterales de la situación, aparecen decenas de mensajes de apoyo de los jugadores de la Selección que se encuentran al otro lado del mar. Néstor Lorenzo se suma a estos.

“Mi solidaridad y apoyo para las personas afectadas por el terremoto en Colombia”, palabras del entrenador de la Selección Colombia a lo largo de las últimas horas en sus redes sociales. Otros nombres de peso como Luis Díaz ya se habían manifestado horas antes tras una situación tan inesperada como protagonista en estas horas.

El extremo del Bayern Múnich, junto a su esposa e igualmente de la mano con el club alemán, ya había publicado su mensaje para todo el país minutos antes que Lorenzo: “Mucha fuerza para todos los afectados por el temblor en Colombia. Mi corazón y mis sentimientos están con ustedes. Que Dios los bendiga y los proteja siempre”.

Jugadores como Camilo Vargas, Johan Mojica o Richard Ríos también se han sumado a los pedidos de solidaridad. Prácticamente toda la Selección Colombia se ha querido sumar a los pedidos de apoyo y de difusión de información para ayudar en medio de una auténtica tragedia. Unión y calma, receta para volver a la normalidad lo antes posible.

“Fuerza Colombia. Hoy más que nunca estamos contigo… Unidos en oración, unidos en solidaridad, Dios bendiga a Colombia… Oremos por Colombia. Por favor ayudemos en todo lo que podamos. Todos unidos más que nunca… Mucha fuerza a las familias afectadas”, palabras de Camilo Vargas, Johan Mojica o Richard Ríos en sus redes sociales y para sumar su granito de arena en medio de una situación que supera todo lo deportivo.

Publicidad

Suspensión en todo el fútbol nacional

La fecha que debía tener ayer un apasionante Independiente Medellín vs. Millonarios tendrá que moverse. Desde la Dimayor y la FCF han dejado en claro que ahora mismo todos los recursos del Estado y de organización de los entes privados deben ponerse a disposición de las organizaciones que ahora mismo ayudan al ciudadano promedio.

Igualmente, Conmebol confirmó que Santa Fe vs. River Plate de la Copa Sudamericana será aplazado algunas semanas y para que la situación en el país cafetero pueda recuperar el orden nacional. El fútbol pasa a un segundo plano, como debe ser, y a la espera de nuevas informaciones del Palacio de Nariño sobre todos los daños registrados en las últimas 24 horas.

Datos claves

Néstor Lorenzo envió apoyo por el terremoto de 7.4 registrado en Colombia.

envió apoyo por el registrado en Colombia. Luis Díaz , extremo del Bayern Múnich , también publicó un mensaje de solidaridad.

, extremo del , también publicó un mensaje de solidaridad. Se aplazaron el DIM vs. Millonarios y el Santa Fe vs. River Plate.