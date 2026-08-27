Los 5 colombianos que jugarán la Champions League 2026/2027: tercera edición con menos representación de la última década

Será la tercera edición con menos representantes de Colombia en la última década. Luis Díaz comanda la lista con Bayern Múnich.

Se viene el sorteo de la UEFA Champions League y Colombia dirá presente en Mónaco. Un total de 5 representantes del país cafetero esperan por los emparejamientos que saldrán de esta jornada al sur de Francia. Se trata de la tercera edición con menos embajadores del fútbol nacional hasta la fecha si tenemos en cuenta las 10 últimas del torneo.

Luis Díaz, Luis Javier Suárez, Dávinson Sánchez, Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández y Nelson Deossa. Estos son los colombianos que de momento disputarán la Champions League entre el mes de septiembre del año 2026 y mayo del año 2027. Todo ello después de que en las rondas de eliminación directa se cayeron un par de opciones más para tener más representantes del país en el máximo torneo de clubes del viejo continente.

Hay que estar atentos al futuro de Deossa. El centrocampista del Betis gusta en destinos como América de México y no tiene garantizada su continuidad de momento en el equipo español. Se trataría en caso de quedarse en la plantilla de Manuel Pellegrini de su primera campaña en el máximo torneo de clubes de Europa. En caso de abandonar la capital de Andalucía, Colombia tendría su menor participación de los últimos 10 años.

Solamente durante las ediciones 2017/2018 e igualmente en la 2023/2024 Colombia ha sumado menos representantes que los que tiene hasta la fecha. En dichas copas de Europa los cafeteros apenas pudieron llevar cuatro representantes. James Rodríguez, Dávinson Sánchez, Luis Fernando Muriel y Juan Guillermo Cuadrado estuvieron en la primera temporada mencionada, mientras que en la segunda aparecen nombres como Juan Guillermo Cuadrado, Deiver Machado, Dávinson Sánchez y Cristian Borja.

Cucho Hernández y Luis Suárez, también en la Champions 2026/2027: GETTY

Hay que remontarse al 2016 para encontrar la temporada con mayor cantidad de colombianos jugando la Champions. James Rodríguez, Radamel Falcao García, Juan Guillermo Cuadrado, Adrián Ramos, David Ospina, Santiago Arias, Luis Fernando Muriel, Éder Álvarez Balanta y Guillermo Celis hicieron parte de una edición con hasta 9 representantes del fútbol nacional y que justamente terminaría ganando el Real Madrid de James. Arranca una nueva edición de la Copa de Europa donde los cafeteros intentarán poner en lo más alto posible al territorio nacional.

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Bombos de la Champions League

Bombo 1: Paris Saint-Germain, Bayern Múnich, Real Madrid, Liverpool, Inter de Milán, Manchester City, Arsenal, Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid.

Paris Saint-Germain, Bayern Múnich, Real Madrid, Liverpool, Inter de Milán, Manchester City, Arsenal, Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid. Bombo 2: Borussia Dortmund, Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brujas, Real Betis y PSV Eindhoven.

Borussia Dortmund, Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brujas, Real Betis y PSV Eindhoven. Bombo 3: Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk y Galatasaray.

Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk y Galatasaray. Bombo 4: Slovan Bratislava, VfB Stuttgart, AEK Atenas, Como, Lens, Sabah, LASK, Slavia Praga y Viking.

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