Todos somos Cadavid: el capitán del DIM se plantó y lanzó cruda crítica al VAR

Siguen pasando las fechas y todas las jornadas de la Liga BetPlay 2021 se repite la misma frase: nueva polémica del VAR. Esta vez, se presentó la situación más insólita. En el clásico paisa, la señal del videoarbitraje se fue justo cuando tenían que revisar una expulsión para Atlético Nacional.

Ante tan bochornosa situación, el primero en poner la cara para exponer al VAR fue Andrés Felipe Cadavid. El capitán del DIM tomó la vocería y en rueda de prensa puso en contexto todo lo que ocurrió en cancha y que ahora es motivo de gran polémica entre la hinchada y los medios de comunicación.

En un fútbol profesional, de una liga tan importante como la colombiana, no se puede ir la señal del VAR en una posible roja. Ahí el árbitro me dice que se va la señal. El entrenador rival cambia al jugador que de pronto expulsan. Después del cambio, viene el árbitro y me dice: 'ya volvió la señal'. Le digo que miremos qué pasó, que devuelva el cambio y mire si es posible expulsión o no. Me dice que ya está el cambio y que podemos seguir".

Tras explicar con lujo de detalle todos los hechos, Cadavid no se guardó su postura personal y pidió que se revise el uso que se le está dando al VAR en Colombia: "No estamos jugando plata y prestigio". Aseguró que no es normal que la tecnología, que se trajo al país para ayudar, este generando más polémicas que antes.

El señor Andrés Cadavid, capitán del @DIM_Oficial habló en nombre de los jugadores, directivos, hinchas y prensa del fútbol profesional colombiano. pic.twitter.com/zpbh7WsV9P — Sigilfredo Franco Altamiranda (@sigilfredo99) March 28, 2021

