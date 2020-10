A Scaloni nunca lo defendieron tan bien como el Bambino Pons en 50 segundos

En el pasado, el antecedente más reciente de un interino en la Selección Argentina no había sido nada bueno: Sergio Batista había reemplazado a Diego Armando Maradona después de Sudáfrica 2010 y en pocos meses empañó lo hecho en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 con una Copa América de local para el olvido.

Por eso, cuando el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, lo confirmó a Lionel Scaloni como seleccionador oficial de la Albiceleste se generaron tantas críticas tanto para el máximo dirigente como para el nuevo entrenador.

Sin embargo, poco a poco, Scaloni las fue tapando con buenos rendimientos tanto en la Copa América 2019 como en el comienzo de las Eliminatorias rumbo a Catar 2022. Por eso, este miércoles, el Bambino Pons pidió la palabra diciendo "perdón, perdón" y arrancó con todo.

"Scaloni logró que este equipo no tenga fatiga en la altura, encontrar a Palacios que es la rueda de auxilio de Paredes para que no lo amonesten porque no es el '5' clásico, encontrar a Lautaro Martínez, que Messi no sea la gran figura y que juegue para el equipo, que el arquero se muestre sólido, que festeje los goles con los jugadores, que sume seis puntos en los dos primeros partidos cuando sufrimos en 2018 con un partido polémico que hizo tres goles Messi, que casi se queda afuera de Rusia y no lo salvaba ni Putín", aseguró.

"¡No jodamos más, muchachos! Olvidénse del nombre de Scaloni que le faltaba mucho recorrido, que seguramente tiene que aprender, que en la parte táctica comete errores, pero vamos a darle un poco de crédito", sentenció.

Sí, a Scaloni, en toda su vida, nadie lo defendió tanto como el Bambino Pons en menos de un minuto al aire en 90 Minutos de Fútbol.

