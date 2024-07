Argentina sonríe, se encuentra en la final de la Copa América y Lionel Messi volvió a la senda del gol. Una jornada redonda para la Albiceleste y donde ante Canadá Julián Álvarez abrió la cuenta. Sus números con apenas 24 años encima empiezan a meter presión por la ciudad de Manchester. Pep Guardiola y su City, con cada vez menos argumentos para no dar minutos al ex River Plate.

Ha sido uno de los grandes temas que ha venido acompañando al delantero en los últimos 12 meses. La titularidad reservada para Erling Haaland en Manchester City es incontestable, así como el rendimiento de un Julián Álvarez que con Argentina como con los skyblues da muestras de sobra de estar listo para comanda un ataque de peso a nivel de clubes. Con apenas 24 años encima, la Araña justifica a quienes piden por más galones para sus piernas en el Reino Unido.

Su gol ante Canadá es la clave. Hablamos ya del cuarto jugador en marcar tanto en semifinales de Copa América como de del Mundial. Ni Ronaldinho, Ronaldo, Luis Suárez, James Rodríguez o Neymar tienen esto. Solo estrellas como Lionel Messi, Romário y Diego Forlán rozan una marca que justifica el deseo de Julián Álvarez por tener más responsabilidades en su espalda. Ojo, por qué también con 24 años ya marcó en semifinales de Champions League. No olvidemos que tiene apenas 7 temporadas como profesional.

“Parece fácil después de todo lo que venimos haciendo pero no es así. Lo merecemos, venimos trabajando muy bien…Vamos a afrontar esta final como se merece”, reflexiones de La Araña en una zona mixta donde celebró una nueva final con la selección de Lionel Scaloni. En tiempos donde tanto se habla de sus deseos de cara al futuro, habrá que ver como encaja en los planes de un Pep Guardiola que hasta la fecha no termina no poder colarle en su once titular. Año clave.

Hasta aquí Haaland siempre se impuso a Julián Álvarez en las elecciones de Guardiola: IMAGO

El de Canadá supone el noveno tanto de Julián Álvarez con una selección Argentina con la que acumula hasta la fecha 35 partidos entre todas las competencias. Desde su debut en el año 2021 frente a Chile que el ex River Plate se ha convertido en una de las caras más reconocibles de una Argentina con la que ya ha ganado todos los torneos posibles. El domingo ante el ganador de Colombia vs. Uruguay, buscará su segunda Copa América con la camiseta Albiceleste.

Los registros de Julián Álvarez con Manchester City

Un total de 102 partidos acumula la ex joya de River en la casa del campeón de la Premier League. Hasta 36 goles y 18 asistencias componen su paso por una entidad que sigue con cambios de cara al futuro. Dos títulos de liga, una FA Cup, un Mundial de Clubes, otra Supercopa de Europa y la Champions del año pasado, el palmarés de la Araña en este sentido. Se viene una temporada para definir roles.

¿Hasta cuándo tiene contrato Julián Álvarez con Manchester City?

Los skyblues le tienen amarrado a las filas de Pep Guardiola hasta el 30 de junio del 2028. La operación llevada a cabo para sacarle de River es entendida en el Reino Unido como un éxito tanto deportivo como económico. The Athletic comentaba semanas atrás que si Julián Álvarez tuviese que abandonar el Etihad, Real Madrid es su destino más deseado.