Cristiano Ronaldo no para. En el partido que el Al Nassr le ganó 5 a 2 al Al Shabab este lunes 11 de diciembre por los Cuartos de Final de la Copa del Rey de Campeones de Clubes Árabes marcó su tanto número 50 (entre el conjunto saudí y la Selección de Portugal), siendo así, por lo menos hasta el momento, el máximo goleador del año entre todas las ligas oficiales del mundo.

El primer puesto lo comparte con Erling Haaland, que cosecha la misma cantidad que CR7 entre sus compromisos con el Manchester City por la Premier League, Champions League, Supercopa de Europa, Community Shield, FA Cup y partidos con la Selección de Noruega entre amistosos y Eliminatorias para la Euro de Alemania 2024. En tanto que Kylian Mbappé y Harry Kane se ubican al acecho con 49 celebraciones cada uno.

No obstante, Cristiano Ronaldo tiene de cara a fin de año un escenario favorable en la puja con el delantero del equipo de Pep Guardiola. Es que el noruego no podrá estar frente a Estrella Roja este miércoles por la sexta fecha del certamen de la UEFA ni frente al Crystal Palace el fin de semana, debido a una molestia en uno de sus tobillos (de todos modos es posible que retorne para la Semifinal del Mundial de Clubes el 19 de diciembre).

Mientras que el portugués, que llega entero al cierre, todavía tiene tres compromisos con los que piensa quedarse en soledad con la cima de los máximos artilleros de 2023: vs. Al Ettifaq el viernes 22, vs. Al Ittihad el martes 26 y vs. Al Taawon el sábado 30, todos partidos correspondientes a la Liga Pro Saudí (por el momento el Al Nassr se coloca segundo con 37 unidades por debajo del Al Hilal que suma 44).

En ese sentido, Cristiano Ronaldo envió un mensaje tras consumar la clasificación a la Semifinal de la Copa del Rey de Campeones de Clubes Árabes que tiene como destinarios a Erling Haaland, Kylian Mbappé, Harry Kane y todo aquel que pretenda arrebatarle el primer puesto de la clasificación de los mayores goleadores del planeta en el año calendario: ”Todo el agradecimiento por el apoyo incondicional de mis compañeros, aficionados y mi familia. Todavía hay campo para unos cuantos goles más este año”.

¿Cuántos goles lleva Cristiano Ronaldo en el 2023?

Cristiano Ronaldo acumula 50 goles en este 2023 entre la Selección de Portugal y el Al Nassr de la Liga Pro Saudí. Erling Haaland también ostenta 50 y detrás les siguen: Harry Kane y Kylian Mbappé con 49, Denis Bouanga y Germán Cano con 40, Santiago Giménez con 39, Romelu Lukaku con 38, Hugo Cuypers con 37 y Mauro Icardi con 36.

¿Cuándo juega el Al Nassr de Cristiano Ronaldo el amistoso con el Inter Miami de Lionel Messi?

El Al Nassr de Cristiano Ronaldo se medirá al Inter Miami de Lionel Messi en la Riyadh Season Cup, un triangular en el que también participará el Al Hilal. El duelo que dará el que puede llegar a ser el último cruce entre el portugués y el argentino, que fue confirmado por el propio club de la MLS, se llevará a cabo el próximo primero de febrero en el Kingdom Arena Stadium.