Cristiano Ronaldo no para a pesar de ya tener 38 años y de haber salido del foco del fútbol mundial al desembarcar en el Al Nassr de la Liga Pro Saudí a comienzos de año. No obstante, en este 2023 siguió estando en boca de todos, principalmente, porque se mantuvo en la Selección de Portugal y porque registró cuatro nuevos récords en su carrera.

Con su combinado nacional, el Bicho logró convertirse en el futbolista con más lideratos en la tabla de goleadores de una edición de la Eurocopa, contando tanto su fase de clasificación como la instancia final. En total, con las eliminatorias para la Euro de Alemania 2024 que se llevaron a cabo a lo largo de los últimos 12 meses, son 6.

Además, de por sí fue clave para que el elenco representativo de Portugal asegurara su lugar en la ronda de grupos del certamen continental. Pero como si esto fuera poco, Cristiano Ronaldo, que el próximo cinco de febrero cumplirá 39 años, consiguió ser el jugador con más triunfos en la clasificación para el certamen en cuestión con 32.

Del mismo modo, siguiendo con la huella que CR7 está dejando en el seleccionado de su país, en este 2023 derribó a Bader Al-Mutawa de Kuwait como el jugador con más presencias con una selección. El delantero del Al Nassr patentó la cifra de 205 encuentros disputados con sus apariciones en las recientes fechas FIFA.

Cristiano Ronaldo imparable también a nivel clubes

Cristiano Ronaldo también asentó una importante estadística a nivel clubes. Gracias a los goles que anotó con el Al Nassr en la Liga Pro Saudí (que se incluyen a los que marcó en Sporting de Lisboa, Real Madrid, Juventus y Manchester United), se convirtió en el mayor goleador de ligas nacionales con 528 celebraciones. Superó así al legendario atacante húngaro Ferenc Puskás (jugó en el Kispest, Budapesti y Real Madrid).

Cristiano Ronaldo puede ser el máximo goleador del 2023 en el mundo

Cristiano Ronaldo hasta entonces acumula 51 goles entre sus participaciones con el Al Nassr de Arabia Saudí y la Selección de Portugal. No obtante, por el momento está por debajo de Harry Kane y Kylian Mbappé, ambos con 52 celebraciones, en la clasificación de máximos goleadores del 2023. Sin embargo, ni el inglés ni el francés tienen compromisos por delante en lo que resta del año.

Por lo que CR7 puede superarlos si marca ante el Al Ittihad este martes 26 de diciembre y/o vs. Al Taawon el sábado 30. De todas maneras, Erling Haaland, que se encuentra lesionado, pero que podría volver este miércoles en el Manchester City vs. Everton, acumula 50 gritos y es quien también podría quedarse con el puesto en la cima de esta clasificación. Además, tiene el partido vs. Sheffield United el sábado como otra de sus posibilidades para sumar.