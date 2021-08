Goran Dragic animó a la selección de su país, Eslovenia, durante el juego de cuartos de final de los Juegos Olímpicos. Tras el triunfo, lo celebró con un particular festejo con guiño a su hermano Zoran.

La selección de Eslovenia no dejó dudas y se consolida como favorito a ganar la medalla de oro al llegar a las semifinales de los Juegos Olímpicos. En los cuartos de final, derrotó este martes a Alemania con una gran actuación de Zoran Dragic, goleador del partido. Su hermano Goran Dragic, figura del Miami Heat de la NBA y ausente en Tokio 2020, festejó el triunfo esloveno a la distancia, pero de una forma particular.

Eslovenia se consolida como favorito a ganar el torneo masculino de baloncesto en los Juegos Olímpicos de Tokio. Este martes dio cuenta de Alemania en cuartos de final con un gran comienzo y un mejor cierre para definir el partido por 94-70. Ahora, espera rival en semifinales del duelo entre Francia e Italia.

El equipo de Eslovenia parece no tener puntos flojos y eso lo hace el equipo más peligroso en el certamen. La figura eslovena, Luka Doncic, cerró su planilla con un doble-doble al anotar 20 puntos y 11 asistencias. En tanto, el goleador del equipo fue Zoran Dragic con 27 tantos.

Precisamente, Zoran tuvo un particular festejo tras la victoria eslovena, que fue replicado ni más ni menos que por su hermano Goran Dragic. El base del Miami Heat no está en Tokio 2020, pero eso no quita que apoye a su país a la distancia y su festejo al borde de la televisión imitando a su hermano se viralizó en redes sociales.

¿Por qué Goran Dragic no está en Tokio 2020?

Goran Dragic es uno de los jugadores más importantes de la Selección de Eslovenia en el último tiempo y líder de esta camada de jugadores que apunta a hacer historia en estos Juegos Olímpicos. Sin embargo, está ausente en Tokio 2020 tras haber anunciado su retiro del seleccionado en 2017 luego de ganar el Campeonato Europeo. "Di todo lo que tengo y en este momento de mi carrera mi cuerpo no es el mismo y tengo que ser inteligente", dijo en su momento. A sus 35 años, podría haber vuelto del retiro para jugar estos Juegos, pero se mantuvo firme en su idea y decidió apoyar a su equipo a la distancia.