The rush of the Liga MX does not stop with Atlas recently winning the Apertura 2021 title: right now on the stage, the whole 18 teams perform the transfers show. Which player has arrived, departured or its on the radar of your favourite team? Discover it here.

There are no peaceful times on the Liga MX universe. Atlas finally broke its huge curse but the action is not over. Even, right now is, maybe, the most crucial moment of the next 6 months for each one of the 18 teams of the Mexican First Division. Welcome everyone to the Transfer Show.

With the window opened to sign, loan or sell players, it's impossible to set still. The rumors and confirmed news are on the air. Even before the Rojinegros have beaten Ariel Holan's León, there were transfer news every single day.

The rosters that will fight for the Clausura 2022 title, starting on January 6, are just in process of taking shape. Which teams have already made the winner move ot the Transfer Window of the Liga MX? Which ones are being dismantled? What is going on with mighty América, Chivas, Cruz Azul and Pumas? Is Atlas going to be able to retain the players that recently help it to touch the sky?

América

Arrivals: -

Departures: -

Rumors: Diego Valdés (Santos), Unai Bilbao (Atlético San Luis), Mario Osuna (Querétaro); Sebastián Córdova (departure, Chivas/Tigres), Nicolás Benedetti (departure, FC Juárez), Renato Ibarra (departure) and Leo Suárez (departure).

Atlas

Arrivals: Jairo Torres (contract renewal), Anderson Santamaría (contract renewal) and Edyarith Ortega (contract renewal).

Departures: -

Rumors: Jesús Angulo (departure, Tigres).

Atlético San Luis

Arrivals: -

Departures: Adam Bareiro, John Duque, Eric Cantú, Vladimir Moragrega, Salvador González and Damián Batallini.

Rumors: Unai Bilbao (departure, América), Rubens Sambueza (arrival, Toluca), Emmanuel Gigliotti (arrival, León).

Chivas

Arrivals: -

Departures: Oribe Peralta and Jesús Godínez (Querétaro).

Rumors: Sebastián Córdova (arrival, América), Uriel Antuna (departure, América), Paolo Yrizar (arrival, Dorados -Second Division) and Rodolfo Pizarro (arrival, Inter Miami).

Cruz Azul

Arrivals: Christián Tabo (Puebla)

Departures: Orbelín Pineda (Celta de Vigo) and Walter Montoya.

Rumors: Luis Romo (departure, Europe), Yoshimar Yotún (departure), Lucas Passerini (departure), Alexis Guitérrez (departure), Jonathan Rodríguez (departure, MLS), Unai Bilbao (arrival, Atlético San Luis), Raúl Ruidiaz (arrival, Seattle Sounders), Eduardo Aguirre (arrival, Santos)

FC Juárez

Arrivals: Cándido Ramírez (Rayados), Ventura Alvarado (Inter Miami) and Anderson Leite (Chapecoense)

Departures: Andrés Iniestra (Pumas), Juan Pablo Chávez (Tigres), José Ángel López and Gustavo Velázquez.

Rumors: Carlos Salcedo (arrival, Tigres), Nicolás Benedetti (arrival, América).

León

Arrivals: -

Departures: -

Rumors: Carlos González (arrival, Tigres), William Tesillo (departure, Tigres), Jean Meneses (departure, Toluca/Pachuca), Emmanuel Gigliotti (departure, León)

Mazatlán

Arrivals: Jefferson Intriago (FC Juárez) and Raúl Sandoval (Necaxa).

Departures: Ulises Cardona (Necaxa), Gael Sandoval.

Rumors: Gonzalo Sosa (departure).

Necaxa

Arrivals: Dieter Villalpando (Puebla), Jorde Valdiva, Ulises Cardona (Mazatlán) and Ángel Araos (Corinthians).

Departures: Sergio Bareiro, Jonathan González, Ángel Sepulveda (Querétaro) and Raúl Sandoval (Mazatlán).

Rumors: Nicolás Castillo (arrival, América).

Pachuca

Arrivals: Guillermo Almada (coach, Santos).

Departures: Paulo Pezzolano (coach).

Rumors: Jean Meneses (arrival, León).

Puebla

Arrivals: -

Departures: Christian Tabo (Cruz Azul), Dieter Villalpando (Necaxa), Clifford Aboagye.

Rumors: Daniel Álvarez (departure, Toluca).

Pumas

Arrivals: Andrés Iniestra (FC Juárez)

Departures: -

Rumors: Juan Ignacio Dinenno (departure, Colombia/Europe).

Querétaro

Arrivals: Jonathán González (Rayados), Fidel Martínez (Tijuana), Ángel Sepúlveda (Necaxa), Jesús Godínez (Chivas), Leonardo Sequeira (Central Córdoba) and Juan Romagnoli (Cienciano).

Departures: David Cabrera, Ronaldo González, Pablo Gómez, Joe Gallardo, Luis Madrigal, Alfredo Ramírez, Jefferson Montero, Bryan Olvera, Kevin Ramírez, Nicolás Sosa.

Rumors: Mario Osuna (departure, América), Tiago Volpi (arrival, Sao Paulo).

Rayados

Arrivals: -

Departures: Jonathan González (Querétaro) and Cándido Ramírez (FC Juárez).

Rumors: Rodolfo Pizarro (arrival, Inter Miami), Vicent Janssen (departure, MLS)

Santos

Arrivals: Pedro Caixinha (coach).

Departures: Guillermo Almada (coach, Pachuca).

Rumors: Carlos Acevedo (departure, Bayer Leverkusen), Matheus Doria (departure, Tigres) and Diego Valdés (departure, América).

Tigres

Arrivals: Juan Pablo Chávez.

Departures: Francisco Meza (free agent) and Jordan Sierra.

Rumors: Jesús Angulo (arrival, Atlas), Matheus Doria (arrival, Santos), William Tesillo (arrival, León), Sebastián Córdova (arrival, América), Carlos Salcedo (departure, FC Juárez), Leo Fernández (departure, Toluca) and Carlos González (departure, León).

Tijuana

Arrivals: Facundo Pereyra (Celta de Vigo) and José Juán Vázquez (Toluca).

Departures: Miguel Sansores (Mazatlán) and Fidel Martínez (Querétaro).

Rumors: -

Toluca

Arrivals: Ignacio Ambriz (coach), Claudio Baeza (contract renewal).

Departures: Hernán Cristante (coach), José Juán Vázquez (Tijuana), Ruben Sambueza, Antonio Ríos.

Rumors: Leo Fernández (arrival, Tigres), Jean Meneses (arrival, León).