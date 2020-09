Alexis Sánchez y su primer entrenamiento con el Manchester United: "Quería rescindir contrato para volver a Arsenal"

A principios del 2018 luego de un ciclo más que positivo en las filas del Arsenal, Alexis Sánchez aceptó la oportunidad presentada en aquel mercado de pases y decidió salir de Los Gunners para pasar a defender los colores de nada más ni nada menos que el Manchester United.

Sin mucho éxito y perdiendo rodaje de forma progresiva, el chileno pasó a frecuentar el banco de suplentes de Los Diablos Rojos. Sin muchas oportunidades en la Premier League, el atacante optó por mudarse a Italia a mediados del 2019 y buscar resurgir en el Inter, club para el cual juega al día de la fecha.

En las últimas horas, mediante su cuenta oficial de Instagram, el protagonista en cuestión publicó un video en el que repasó brevemente su paso por el United y escribió: "Mi etapa en el Manchester United ha terminado y sólo tengo palabras de agradecimiento, aclaro y cierro éste tema".

Confirmando que la historia podría haber sido otra en aquel mercado de pases en el que optó por sumarse a las filas de Los Diablos Rojos, Sánchez manifestó: "Antes de llegar al United tenía un acuerdo con el Manchester City, pero por cosas del fútbol no se dio. Apareció la oportunidad de ir al United y la me parecía tentadora. Terminé firmando, y sin informarme mucho de lo que pasaba puertas adentro fui al club".

Recordando que su primera experiencia como elemento del United no fue para nada positiva, Alexis continuó: "Luego del primer entrenamiento me di cuenta de muchas cosas, regresé a mi casa y le dije a mi familia y a mi representante que quería rescindir el contrato para volver a Arsenal. Se rieron, pero les dije que algo no me cerraba. Pasaron los primeros meses y seguía sintiendo la misma sensación. No estaba feliz por lo que pasaba, pasé de ser uno de los mejores de la Premier League a no jugar".

