Anguissa podría transformarse en el inesperado fichaje de Real Madrid

Es absolutamente sabido que Real Madrid tiene la intención de incorporar un mediocampista en el próximo mercado de pases. De hecho, también se saben los nombres propios pretendidos por Zinedine Zidane.

El director técnico del conjunto Merengue lleva un largo tiempo detrás de la figura de Paul Pogba. Sin embargo, el francés de Manchester United representaría un enorme desembolso de dinero. Por ello es que surgieron alternativas.

La primera de ellas es el joven Eduardo Camavinga, quien tiene apenas 17 años de edad y juega en Rennes. De todas maneras, la escuadra francesa sabe que hay muchos pretendientes por él y tampoco quiere desprenderse de sus servicios muy fácilmente.

Así fue como, en las últimas horas, surgió el nombre de André Zambo Anguissa, un volante camerunés de 24 años de edad que pertenece a Fulham pero que está cedido en Villarreal, donde venía cumpliendo una muy buena temporada.

Anguissa está por finalizar su préstamo en el Submarino Amarillo y podría seguir en el fútbol español pero con la camiseta de Real Madrid. De hecho, no negó el interés de la Casablanca en diálogo con 'Canal + Sport África'.

"No lo puedo confirmar, no soy alguien que lee o escucha rumores. Mi agente maneja todo lo que está a mi alrededor y yo me concentro en el campo. Al final haremos las cuentas sobre si hay cosas interesantes", señaló Anguissa, que también jugó en Olympique de Marsella.

