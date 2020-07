Barcelona confirma la lesión de Griezmann, que se perderá el cierre de la Liga Española

Luego de una actuación estelar contra Villarreal en la que se destacó por mostrarse activo constantemente y aportar un doblete a la goleada final, Antoine Griezmann se encaminaba a reperfilar su estadía en el Barcelona. Transitado el cruce ante Espanyol, el francés se topó con un nuevo problema el pasado sábado vs. Valladolid.

Completado el primer tiempo ante el modesto rival de turno, el conjunto Culé regresó a las canchas con una sorpresa en su alineación: el francés, sorpresivamente, no saltó al verde césped para completar el partido. Posteriormente, Quique Setién, entrenador Blaugrana, afirmó que el delatero fue quien le pidió ser reemplazado.

Despertando un mar de incógnitas en torno a su estado físico, este domingo se confirmó el peor de los temores: lo que en principio se había detallado como una mera molestia, terminó siendo nada más ni nada menos que una lesión muscular en el cuádriceps de la pierna derecha del ex Atlético Madrid.

[❗ÚLTIMA HORA] Las pruebas realizadas esta mañana han mostrado que Antoine Griezmann tiene una lesión muscular en el cuádriceps de la pierna derecha. Es baja y la evolución marcará su disponibilidad. pic.twitter.com/s7Gkbkq3sP — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 12, 2020

Mediante un breve comunicado oficial publicado a través de las redes sociales de la institución, el Barcelona informó: "Las pruebas realizadas esta mañana han mostrado que Antoine Griezmann tiene una lesión muscular en el cuádriceps de la pierna derecha. Es baja y la evolución marcará su disponibilidad".

Por lo pronto, teniendo en cuenta que la institución Culé completará su participación en la Liga Española en menos de una semana (16 de julio vs. Osasuna y 19 del mismo mes ante Alaves), todo se encamina a que Antoine no estará disponible para el cierre del certamen local. Tomando como posta el hecho de que luego de dichos cotejos el conjunto Blaugrana recibirá al Napoli por Champions League, es probable que el Cuerpo Técnico guarde y no fuerce el retorno del francés a las canchas.

