Messi explicó por qué pidió irse del Barcelona: "El club necesitaba gente joven"

Cientas de miles de páginas gastadas, tiradas a la basura. Lo que parecía ser el anuncio más importante de este siglo en el mundo del deporte quedó en solo una amenaza.

Lionel Messi finalmente no se irá del Fútbol Club Barcelona. Pese a pedirle al club que lo transfiera, el argentino seguirá siendo parte del equipo que lo vio nacer.

Así lo confirmó en una entrevista con Goal en Español, en la que le contó a Rubén Uría los motivos de su decisión.

Sin embargo, esto parece estar muy lejos de su final, ya que el rosarino dio a entender que se queda solo para evitar hacerle juicio al blaugrana.

El periodista le consultó al astro argentino por qué creyó que su etapa en el culé estaba terminada, y Leo no dudó.

“Le dije al club, sobre todo, al presidente, que me quería ir. Se lo llevo diciendo todo el año. Creía que era el momento de dar un paso al costado. Creía que el club necesitaba más gente joven, gente nueva y pensaba que se había terminado mi etapa en Barcelona sintiéndolo muchísimo porque siempre dije que quería acabar mi carrera aquí", lanzó.

Messi en @goal ��



➡ Se mostró disconforme con la conducción del club

➡ Reconoció que hace años no hay proyectos deportivos

➡ Atacó a Bartomeu por no darle 'bola' en sus reclamos

➡ Reveló que seguirá porque la única manera de marcharse era pagar la cláusula de 700 millones pic.twitter.com/1juDoCH5BI — Bolavip Argentina (@BolavipAr) September 4, 2020

Por último, le tiró un fuerte palo al actual mandatario, con quien parece haber iniciado una enemistad que no se acabará pronto: "Se lo dije a Bartomeu y bueno, el presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra”.

